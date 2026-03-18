תיעוד נורא: נער בן 15 מסיע ברכב את אחיו בני ה-6 וה-8

במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה, אותר הנער בשטחי הפזורה כשהוא נוהג ברכב פרטי יחד עם שני אחיו הקטנים. הקטין הועבר לחקירה ולהמשך טיפול בהליך תעבורתי

תיעוד מדהים נחשף היום (רביעי) על ידי המשטרה כאשר קטין בן 15 נתפס נוהג ברכב ומסיע את אחיו הקטנים. במסגרת פעילות אכיפה של משטרת התנועה, בשטחי הפזורה, עוכב רכב פרטי בו התגלה לתדהמת השוטרים כי מדובר בקטין בן 15.

השוטרים החלו בתשאול של הנער, שאמר שהינו קטין וכי אין לו רשיון נהיגה. בנוסף התגלה כי יחד איתו נמצאו במכונית, שני אחיו הקטנים בני 6 ו-8. הנער הועבר להמשך חקירה ופתיחת הליך תעבורתי כנגדו. בנוסף הושבת הרכב.

דוברות המשטרה

לפני מספר חודשים התגלו תיעוד נוסף בו קטין בן 16 שלא הוציא רישיון. הקטין נעצר בסוף מרדף לאחר שנהג במשאית בדבוריה באופן מסוכן ואף וניסה לחמוק מהשוטרים. הנער נחקר יחד עם בעל המשאית.

מהמשטרה נמסר כי הפעילות התבצע במסגרת פעולות אכיפה נגד עבירות תנועה ונהגים המהווים סכנה ממשית למשתמשי הדרך, זאת במטרה לחזק את תחושת הביטחון של הציבור הנורמטיבי, להפחית את תאונות הדרכים ולמנוע את הקטל בכבישים.