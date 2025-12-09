יו"ר הכנסת אוחנה ויו"ר בית הנבחרים ג'ונסון השיקו יוזמה לגיוס תמיכה בקרב ראשי פרלמנטים בעולם להגשת מועמדותו של הנשיא טראמפ לפרס נובל לשלום. אוחנה: "לא היה אדם אחד שעשה יותר מטראמפ לקידום השלום"

יושב ראש הכנסת ח"כ אמיר אוחנה ויושב ראש בית הנבחרים האמריקאי מייק ג'ונסון השיקו היום (שלישי) יוזמה בינלאומית רחבת היקף לגיוס תמיכה בקרב ראשי פרלמנטים ברחבי העולם להגשת מועמדותו של הנשיא דונלד טראמפ לקבלת פרס נובל לשלום בשנה הבאה.

היוזמה באה בעקבות הבטחה שנתן אוחנה לנשיא טראמפ במהלך ביקורו בישראל בחודש אוקטובר, במסגרת החתימה על הסכם שחרור החטופים. בדבריו אמר יו"ר הכנסת: "אתה נשיא השלום. לא היה אדם אחד על פני כדור הארץ שעשה יותר ממך למען קידום השלום. יחד עם יושבי ראש ונשיאי פרלמנטים ברחבי העולם נגיש את מועמדותך לפרס נובל לשלום בשנה הבאה".

ג'ונסון אמר גם הוא כי "לאף אחד לא מגיע את הפרס יותר מהנשיא טראמפ. זוהי עובדה שאין עליה עוררין שאף נשיא לא נטל על עצמו את המשימה של הצלת חיים וחתירה לשלום בנחישות כזו – ובהצלחה יוצאת דופן כזו – כמו הנשיא טראמפ. בהנהגתו, אנו עדים לשחר של 'עידן זהב' חדש לא רק עבור אמריקה, אלא עבור כל העולם החופשי".

השניים מתכננים לפנות לעמיתיהם בפרלמנטים שונים ברחבי העולם ולגייס חתימות לתמיכה במועמדות הנשיא. על פי תקנון הפרס, חברי פרלמנטים לאומיים מוסמכים להציע מועמדים לפרס נובל לשלום.

לא ברור עדיין מהו לוח הזמנים המדויק ליוזמה ומהו היקף התמיכה הצפוי מפרלמנטים נוספים. יצוין כי טראמפ היה מועמד לקבלת הפרס השנה, אך בסוף מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת האופוזיציה בוונצואלה, זכתה בפרס.