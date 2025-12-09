עיריית חיפה העלתה כוננות ל"נוהל סערה מלא" והשלימה את היערכותה לקראת מערכת הגשמים "ביירון", שפגעה בדרום יוון ובקפריסין וצפויה להביא עמה גשמים עזים ומשבי רוחות חזקים החל מהלילה ועד סוף השבוע.
יחידות מינהל התפעול, המטפלות בתחומי ניקוז, דרכים, אכיפה וביטחון, תוגברו ויועמדו בכוננות לטיפול בהצפות, חסימות כבישים ופינוי מפגעים. העירייה הציבה בכוננות צוותי שאיבה, כלים הנדסיים וצוותים לפינוי עצים וענפים שעלולים ליפול. כלל המערכות במעברים התת-קרקעיים נבדקו, ובמידת הצורך הכניסות ייחסמו באמצעות עגלות חץ.
בנוסף, צוותי מינהל הרווחה נערכו לקליטת תושבים במרכזים קהילתיים במקרה של הצפות, וכן לקליטת דרי רחוב בבית מחסה עירוני. כמו כן, מנהלי מוסדות החינוך בעיר הונחו להיערך מבעוד מועד כדי למנוע נזקים למבנים ולהבטיח את בטיחות התלמידים והצוותים.
המוקד העירוני 106 יפעל במתכונת חירום ויעמוד לרשות התושבים. העירייה קוראת לציבור להישמע להנחיות הבטיחות, הכוללות בין היתר:
-
אין לחצות כביש מוצף – לא ברגל ולא ברכב, בשל סכנת חיים ממשית.
-
יש לחזק חפצים שעלולים להתנתק ברוחות חזקות (כגון דודי שמש ואדניות).
-
אין להיכנס למרתפים, חניונים או מעליות בזמן הצפה.
ראש העיר יונה יהב אמר בהתייחסות: "אנחנו ערוכים ל'ביירון', וכבר מהלילה יחידות העירייה יהיו בשטח כדי להבטיח שחיפה תעבור את ימי הסערה בבטחה ככל האפשר. איתני הטבע מציבים בפנינו אתגרים, ולכן אני מבקש מהתושבים להישמע להנחיות – לא להתקרב למוקדי הצפות, לא לחצות כבישים מוצפים, ולדווח למוקד 106 על כל מפגע. ההיערכות שלנו מקיפה, העובדים שלנו מנוסים ומחויבים במצבים מהסוג הזה, וחשוב גם לזכור שהאחריות של כולנו היא לשמור על החיים ועל הבטיחות".
מנכ"ל העירייה דוד לוריא הוסיף: "הפעלנו את כלל המערכים העירוניים לנוהל סערה מלא – כולם תוגברו, נמצאים בכוננות גבוהה ומוכנים לתת מענה מהיר. אנחנו פועלים בתיאום מלא עם כלל גורמי בחירום, ומלווים בזמן אמת את הדיווחים מהשטח. עובדי העירייה מנוסים, מקצועיים ומבינים את חשיבות המשימה שניצבת בפניהם – שמירה על ביטחון התושבים".
