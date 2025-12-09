חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 17:48

עיריית חיפה נכנסת לכוננות שיא לקראת מערכת הגשמים "ביירון", שצפויה לפקוד את ישראל החל מהלילה: "אנחנו ערוכים, ומבקש מהתושבים להישמע להנחיות – הן מצילות חיים"

