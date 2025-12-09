חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 09.12.2025 / 17:26

בסיומו של מרדף כוחות הביטחון עצרו 6 חשודים שבכלי הרכב שלהם נתפסו 21 קילוגרם של סמים. צפו בסרטון הדרמטי

כוחות צה״ל, שב״כ וימ"ר דרום של המשטרה סיכלו אתמול (שני) חוליית מבריחי אמצעי לחימה וסמים שפעלה בתקופה האחרונה במרחב חטיבת פארן. בפעילות מיוחדת בה השתתפו כוחות אוגדה 80, חיל האוויר, שב״כ וימ"ר דרום של משטרת ישראל, התנהל מרדף אחר חוליית מבריחים ישראלים בסמוך לגבול המערבי לאחר שזוהו על ידי תצפיות צה״ל. בסיומו של המרדף, נעצרו שישה חשודים עם רכביהם ונתפסו 21 קילוגרם סמים. החשודים נעצרו והועברו להמשך טיפול המשטרה. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל) מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול כל העת בשיתוף פעולה עם גופי הביטחון השונים בגזרה במטרה למנוע ניסיונות הברחה נוספים.

