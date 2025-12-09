יושב ראש פורום רשויות קו התפר, רפי סער, מגיב בחומרה לאיתור הרקטות בטול כרם. סער טוען כי אחסון רקטות בסמוך לגבול מחייב תגובה מהירה ודרישה להכריז על קו התפר כעל "אזור ביטחוני רגיש"

יושב ראש פורום רשויות קו התפר וראש העיר כפר סבא, רפי סער, התייחס היום לאיתור אמצעי לחימה ובכלל זה רקטות בעיר טול כרם. סער הביע דאגה לנוכח הממצאים וטען כי הם מהווים איום ישיר על יישובי המרכז והשרון.

בהתייחסות מטעם פורום הרשויות, אמר סער כי "הרקטות שאותרו בטול כרם הם תזכורת לכך שארגוני הטרור פועלים במטרה להצטייד בנשק רקטי שיאיים על יישובים וערים בשרון ובמרכז הארץ". סער הבהיר כי "מציאות זו שבה רקטות מוסתרות ונמצאות סמוך לגבולות ישראל מחייבת אותנו לפעול על מנת לגדוע את האיום הזה כמה שיותר מהר ולא להרפות".

יו"ר הפורום הדגיש כי "תושבי קו התפר ואזור השרון זכאים לביטחון בדיוק כמו תושבי העוטף והצפון". הוא קרא למדינה לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי: "האחריות שלנו כראשי רשויות היא לוודא שהמדינה לא תתעורר חלילה אחרי שיתרחש אסון. הכתובת על הקיר, ואנחנו כאן כדי לקרוא אותה בקול רם".

רפי סער חזר על דרישתו להכריז על קו התפר של אזור השרון כאזור ביטחוני רגיש שיקבל תוכנית לאומית סדורה. תוכנית זו, לדבריו, צריכה לכלול שדרוג מיידי של גדר הביטחון, בין היתר באמצעות הגבהה, חיזוק וטכנולוגיה, וכן הקמת חמ"לים מרחביים שיפעלו 24/7 עם אינטגרציה מלאה בין המשטרה, הצבא והרשויות. בנוסף, הוא דרש תוספת כוח אדם מקצועי לשיטור קהילתי ולביטחון יישובי, והקמת יחידות תגובה מהירה מקומיות, חמושות ומחוברות למערכות הצבאיות.

לסיום, הצהיר סער: "מחובתי כראש רשות לדאוג לשלום התושבים, נמשיך לפעול בכל האמצעים כדי שכל תושבת ותושב בערים וביישובים הסמוכים לקו התפר ידעו שהם בטוחים".