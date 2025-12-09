נערכים להגעת הסופה "ביירון": לקראת מזג האוויר הסוער הצפוי בישראל החל ממחר (רביעי), מתנדבי יחידת החילוץ מגילות ים המלח, הוכנסו לכוננות והשלימו את ההכנות לפגיעת הסופה באזור. עם הגעת המערכת צפויים שיטפונות רבים בנחלי מדבר יהודה ולצורך כך, צוותי חילוץ משיטפונות הוכנסו לכוננות מרבית.
ביחידת המשטרה הזכירו לציבור המטיילים את כללי הזהירות:
- אין לנסות לחצות זרימה בנחלים בשום שלב, גם אם היא נראית חלשה.
- יש לעמוד במקום גבוה ובטוח, רחוק מערוץ הנחל.
- מטיילים ואזרחים, מתבקשים להישמע להנחיות משטרת ישראל וגורמי החירום.
- אין לעצור בשולי הדרך שלא לצורך.
- יש לנהוג בזהירות ולהימנע מבלימות פתע למניעת החלקה.
- בכל צורך בחילוץ, יש להתקשר 100 למוקד מ"י והיחידה תוקפץ.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים