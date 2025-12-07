שר הביטחון ישראל כ"ץ מגבה את נתניהו לאחר הצהרתו כי ישראל תישאר בעמדותיה בסוריה, כולל בחרמון.

בעקבות דבריו של ראש הממשלה נתניהו, בכנס השגרירים המיוחד של משרד החוץ, בהם הודיע ראש הממשלה כי ישראל מתכוונת "להישאר בעמדותינו" בשטח סוריה, בדגש על שטחים שולטים וכתר החרמון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מצטרף ותומך באופן מלא בקו התקיף של ראש הממשלה.

שר הביטחון כ"ץ בירך על דבריו של נתניהו והבהיר כי המשך הנוכחות הישראלית בעמדות האסטרטגיות בצפון סוריה ובכתר החרמון הוא צורך ביטחוני ממדרגה ראשונה.

לדבריו, לנוכח “טלטלות טקטוניות” במזרח התיכון, כפי שהגדיר זאת נתניהו, ישראל חייבת לשמר את היתרון הגאוגרפי שלה בגזרה.

שר הביטחון הודיע: "בימים האלה, עם נתניהו כרה״מ ואני כשר הביטחון, לא נאפשר איומים על תושבי הצפון. טוב שנתניהו יודע לעמוד כשווה מול טראמפ ולהוביל".