משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל הודיעו על פתיחת מחלף נוף הגליל- נצרת החדש בכביש 60, שיחבר את הערים הצפוניות לעפולה ותל אביב

משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל הודיעו היום (ראשון) על פתיחת מחלף נוף הגליל- נצרת החדש בכביש 60. הפרויקט כולל בניית מחלף חדש וכביש גישה נוסף, והוא מהווה בשורה תחבורתית משמעותית לתושבי נוף הגליל ונצרת.

המחלף יוצר חיבור ישיר וחדש בין נצרת ונוף הגליל לכביש 60. המחלף מאפשר כניסה ויציאה מהירה לערים מכיוון עפולה ותל אביב, ומנגיש את שתי הערים. הפרויקט כולל נתיבי האצה והאטה מוסדרים, שיפור צמתים קיימים והנגשת הצירים המרכזיים. בפרויקט הושקע כ-125 מיליון שקלים. ממשרד התחבורה נמסר כי המחלף החדש נועד לתת מענה לעומסים הכבדים שנרשמו לאורך שנים רבות באזור "כיכר המוסכים".

עוד באותו נושא פרטים חדשים על הקנס המפלצתי החדש בישראל 17:29 | חדשות סרוגים 18 1 👏

כמו כן, נסלל כביש חדש באורך של כשני קילומטרים, המחבר את המחלף לנוף הגליל. הכביש החדש הוא דו-מסלולי ודו-נתיבי, וכולל מדרכות, מערכת תאורה ובקרת תנועה, בנוסף, בוצעו עבודות ניקוז, פיתוח נופי וקירות תמך חדשים לאורך כביש 60, והוקם מבנה מקורה מעל הכביש החדש להגנה מפני הידרדרות אבנים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב: "הפרויקט החדש בכביש 60 מצטרף משפר בצורה דרמטית את הגישה לנוף הגליל ולנצרת, והוא חלק מחזון 'מחברים את ישראל' שבמרכזו חיזוק התשתיות הלאומיות בכל רחבי הארץ".