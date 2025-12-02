לקראת ישיבת הממשלה הקרובה, צפויה לעלות לדיון ולאישור הטבה דרמטית שתקל על הורים צעירים ביישובי הצפון הגובלים. מדובר בהנחה משמעותית בתשלום למעונות היום לגילאי לידה עד שלוש, אשר תינתן למשפחות המתגוררות ביישובים המרוחקים עד תשעה קילומטרים מהגבול – החל מקריית שמונה ועד נהריה.
על פי הדיווח של יאיר קראוס באתר ynet, את ההחלטה מוביל שר מנהלות הצפון והדרום, ח"כ זאב אלקין, והיא צפויה להיות תקפה למשך חמש השנים הבאות. מטרתה העיקרית היא לספק מענה למשבר המתמשך באזור, לנסות ולעצור את הנטישה של המשפחות הצעירות אשר קורסות תחת נטל יוקר המחיה והיעדר פרנסה באזור שנפגע קשות.
המשמעות של המהלך עבור ההורים היא הפחתה ניכרת בהוצאות החודשיות. עלות מעון לילד עומדת כיום על כ-3,800 שקלים לחודש, ואילו על פי המתווה המסתמן, היא תקטן לכ-1,139 שקלים בלבד.
למרות שהמנגנון המדויק עדיין לא נסגר סופית, הצפי הוא לדירוג הבא:
תושבי יישובים צמודי גדר (או במרחק של עד 5 קילומטרים מהגבול) יקבלו זכאות אוטומטית לדרגה 3.
תושבי יישובים המרוחקים עד 9 קילומטרים מהגבול יקבלו זכאות של דרגה 5, וישלמו לכל היותר 1,623 שקלים עבור ילד במעון.
מהלך זה נועד לשמש כרשת ביטחון כלכלית שתעודד משפחות צעירות להישאר באזור הצפון בתקופה המאתגרת.
