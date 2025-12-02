המחבל שביצע פיגוע דריסה סמוך לקריית ארבע ונמלט, ניסה לפגוע שוב בכוח צבאי שזיהה אותו וביצע לעברו ירי ממנו חוסל

המצוד אחר המחבל שדרס אמש (שני) לוחמת צה"ל באזור קריית ארבע הסתיים, זאת לאחר שניסה לבצע פיגוע דריסה נוסף וחוסל.

המחבל שנמלט מזירת הדריסה בצומת העוקפים סמוך לחברון, שם נפצעה לוחמת צה"ל באורח קל, ניסה לבצע דריסה נוספת ודהר לעבר כוח צבאי בחברון, הכוח מגדוד 202 של הצנחנים זיהה את המחבל וחיסל אותו.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי "לאחר ביצוע הפיגוע אתמול בערב (ב') בצומת יהודה שבחטיבת יהודה, שבו המחבל האיץ את רכבו לעבר כוחות צה"ל, פצע לוחמת צה"ל ונמלט, ניהלו כוחות הביטחון במאמץ מודיעיני משותף מרדף אחר המחבל."

"במהלך הלילה (ג'), זוהה המחבל על ידי כוחות הביטחון בעיר חברון כשהוא ברכב באמצעותו בוצע הפיגוע."

"במסגרת ניסיון מעצרו, ניסה המחבל להימלט תוך שהוא מסכן את הלוחמים, הכוחות הגיבו בירי והוא חוסל."

"כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון."