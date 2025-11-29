ארבעה מחזורים אחרי שמונה ברק בכר, מכבי חיפה עדיין נראית רע, בלי מרכז שדה ובלי התקפה. הערב היא נפרדה בתיקו 0 מול הפועל פתח תקווה ומתרחקת מהפלייאוף העליון

מכבי חיפה שוב לא מנצחת. תיקו רביעי ברציפות מאז מונה ברק בכר למאמן ובמועדון הירוק מהכרמל רושמים משחק שמיני ברציפות בלי ניצחון.

מכבי חיפה התארחו באיצטדיון המושבה למשחק מול הפועל פתח תקווה. אחרי מחצית ללא מצבים, בדקה ה-32 הורחק טריבנטה סטיוארט בכרטיס אדום בעקבות התערבות ה-VAR שראה בעיטה גבוהה לגוף של שחקן הפועל פתח תקווה.

עוד באותו נושא בגלל המשבר הקשה: מכבי חיפה פיטרה את המאמן והמנהל המקצועי

במחצית השנייה הירוקים בכלל לא היו קיימים בהתקפה, אבל הכחולים של פתח תקווה לא ניצלו את זה ולמעט קורה כל הבעיטות היו רחוקות ממצב הבקעה.

חיפה שדווקא עלתה עם הרכב ששילת שחקני נוער, שוב נראתה קבוצה מפורקת בלי מרכז שדה ובלי התקפה והעונה הזו הולכת להיות סיוט לאוהדים כשבכל שבוע הם מתרחקים יותר מהמוליכות וכעת גם מהפלייאוף העליון.