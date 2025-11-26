שעות אחרי שדווח על תקיפה אווירית נוספת נגד שישה מחבלים, דובר צה"ל פרסם כעת (רביעי) תיעוד מרגעי זיהוי ותקיפת המחבלים שיצאו ממנהרת הטרור ברפיח וניסו לברוח ממנו. לדבריהם, בשבוע האחרון, צה"ל חיסל יותר מ-20 מחבלים ועצר שמונה נוספים אשר ניסו להימלט מתשתית הטרור התת-קרקעית במרחב.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"כוחות צוות הקרב החטיבתי של הנח״ל קפץ לבצע סריקה באחד המבנים במרחב התקיפה. במבנה זוהה מחבל אחד שחוסל בעקבות התקיפה האווירית ושלושה מחבלים חמושים נוספים" נאמר בהודעת דובר צה"ל. "עם זיהוי המחבלים, הכוחות ירו לעברם מטווח קצר וחיסלו אותם. בנוסף, הכוחות עצרו שני מחבלים נוספים ששהו במבנה".
עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים