משרד הבריאות מזהיר את הציבור משימוש בפורמולת תינוקות של חברת ByHeart שלא נמכרת בישראל. בהודעה נמסר: "הציבור מתבקש שלא לצרוך אותה"

מערך בריאות רגולציה במזון במשרד הבריאות, מעדכן היום (שישי) את הציבור בישראל כי הרשויות בארה״ב (FDA, CDC ו-USDA) דיווחו על התפרצות מקרי בוטוליזם בתינוקות הקשורים לצריכת תחליף חלב לתינוקות מתוצרת ByHeartWhole Nutrition Infant Formula .

על כן, בעקבות נוכחות נבגים של חיידק קלוסטרידיום בוטולנום -Clostridium botulinum., הודיעו הרשויות בארה"ב על החזרה יזומה (Recall) של המוצרים.

בהודעה נמסר: "משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני שימוש בתרכובות מזון לתינוקות של חברת ByHeart שלא מיובאות באופן מסחרי למדינת ישראל ונכון לעת זאת, אין אינדיקציה לשיווק מקומי, ככל וישנם צרכנים שרכשו את המוצרים באופן מקוון או בחו"ל, דרך פלטפורמות מסחר אלקטרוני שונות הם מתבקשים שלא לצרוך אותם. במידה וקיים חשש לפגיעה בעקבות שימוש במוצר- יש להיוועץ בהקדם עם רופא".

להלן פרטי המוצרים: שם היצרן: ByHeart Inc מותג: ByHeart משקל: כ- 680 גרם / מארז של 14 אריזות -17 גרם כל אחת. שם המוצר: Whole nutrition infant formula. UPC: 5004496800/ 5004496802 תאריך תפוגה: כלל תאריכי התפוגה.

חיידק הקלוסטירידיום בוטולינום בתינוקות עלול להביא לירידה בטונוס שרירים, עייפות חריגה, ישנוניות, בכי חלש, קשיי אכילה/בליעה, קשיי נשימה ואף שיתוק עצבי במקרים חמורים. מערך רגולציה במזון נקט וממשיך לנקוט במספר פעולות מניעה ופיקוח: