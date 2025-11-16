לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות רבות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות SMS ובמייל (ככל הנראה עם הכיתוב "התראה אחרונה חוב עבור עבירות תנועה") ובהן קישור המוביל לתשלום כספי באופן מקוון.
משטרת ישראל מבהירה באופן חד משמעי: הודעה זו הינה הודעת כזב ואינה פנייה רשמית ממשטרת ישראל. ככל הנראה, מדובר בניסיון הונאה או דיוג (Phishing) שמטרתו לגנוב פרטים אישיים ופיננסיים. הקישור המצורף להודעה מוביל לדף מזויף הנחזה לדף לגביית חוב, ובו פרטי חוב שקריים.
כיצד לזהות פנייה רשמית של משטרת ישראל?
על מנת להגן על הציבור מפני הונאות מסוג זה, המשטרה מדגישה את הדגשים הבאים אודות תהליך פניה רשמי ואמיתי מטעמה:
דיווח על עבירת תנועה: אגף התנועה של המשטרה מודיע לבעל רכב על ביצוע עבירת תנועה באמצעות דו"ח תנועה או הזמנה לדין הנשלחים בדואר ישראל במכתב רשום בלבד. המכתב יישלח לכתובת בעל הרכב כפי שרשומה במשרד הפנים – לכן יש לוודא שהכתובת מעודכנת.
פנייה במייל: פנייה יזומה של אגף התנועה בדוא"ל מתקיימת רק כמענה – במקרה שבעל הרכב פנה קודם למרכז פניות נהגים וביקש לקבל את המענה לפניה בחזרה לדואר האלקטרוני.
זיהוי דוא"ל רשמי: במקרה של פנייה רשמית מטעם המשטרה (כמענה לבקשה קודמת), יש לשים לב לכתובת הדוא"ל ממנה נשלח המכתב ולוודא את קיומה של הסיומת gov.il.
מה עושים כשמקבלים הודעה חשודה?
בכל מקרה בו עולה חשד כי מדובר בפנייה כוזבת וחשש לניסיון דיוג:
אל תלחצו על הקישור המצורף בשום אופן.
אל תורידו קבצים למחשב או לטלפון.
דווחו למשטרת ישראל – ניתן לדווח על קבלת הודעה חשודה באמצעות הגשת תלונה מקוונת באתר המשטרה.
