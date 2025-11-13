מזג אוויר הסוער כבר פה ועימו גם הנזקים שהוא גורם. לפני זמן קצר התקבל דיווח ראשוני על שריפת עץ בסמוך לקראוון בבנימינה לאחר פגיעת ברק.
צוותים מתחנה אזורית חדרה עושים את דרכם כעת, לאחר קבלת דיווחים על שריפה ברחוב כרמל שבבנימינה לאחר שברק ככל הנראה פגע במבנה.
בדיווח ראשוני מהצוותים עולה כי במקום בוער עץ דקל המסכן קראוון הסמוך אליו.
בנוסף, הצפות בפרדס חנה לאחר ממטרים עזים של גשמים שהחלו לרדת באיזור השרון.
