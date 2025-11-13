תמיכה מפתיעה בלב בריסל: חברי מפלגת השלטון EPP של אורסולה פון דר ליין בפרלמנט האירופי, שאיימה בסנקציות נגד ישראל בזמן המלחמה, נפגשו עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן והצהירו: "חובתנו להיאבק יחד בכל מקום"

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הגיע לסבב פגישות בן יממה בפרלמנט האירופי, שם נפגש עם 3 חברי פרלמנט אירופי בכירים מקבוצת ה-EPP – מפלגת השלטון באירופה ומפלגתה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, העומדת מאחורי הדרישה לסנקציות על ישראל בזמן מלחמת 'חרבות ברזל'.

בפגישה שנערכה בבירת בלגיה, בריסל, השתתפו ריינהולד לופטקה, חבר הפרלמנט האירופי; אנג’ליקה וינציג, חברת הפרלמנט האירופי; ונשיא הפרלמנט האוסטרי לשעבר, וולפגנג סובוטקה. בסיומה של הפגישה קיימו הצדדים הצהרה משותפת מצולמת, בה הביעו השלושה תמיכה מפורשת בישראל ובתושבי השומרון.

"הייתה לנו פגישה טובה, ובזמנים קשים חשוב שיהיו חברים טובים ואמינים, ואנחנו בסולידריות מלאה עם ישראל, עם תושבי השומרון", אמר לופטקה. וינציג הוסיפה ואמרה לדגן: "אני שמחה מאוד להיפגש איתך, ואנחנו נתמוך בכם – אם תרצו בכך."

"הפעם הקודמת שנפגשנו הייתה בווינה, עכשיו אנחנו בבריסל ואת הפעם השלישית נקיים בשומרון" ציין סובוטקה. "אוסטריה תמיד לצדכם, אנחנו בצד של ישראל, וזו חובתנו להיאבק באנשטימיות בכל מקום שאנחנו רואים. כולנו צריכים לעשות הכול כדי לשרת את הדמוקרטיה הליברלית וישראל היא דמוקרטיה וכל המדינות מסביב לישראל אינן כאלה. המטרה שלנו היא שישראל לא רק תתקיים, אלא גם תחייה".

בתגובה, דגן אמר לחברי הפרלמנט: "אני חייב לומר שאלה אינם ימים קלים, אנחנו מרגישים את התמיכה ואת הידידות האמיתית שלכם, ומחכים לכם בשומרון".

"דווקא בזמנים קשים אלה, לראות חברי פרלמנט בכירים מה-EPP – מהמפלגה של נשיאת הנציבות האירופית – מביעים תמיכה ישירה בהתיישבות ובמדינת ישראל, זו הוכחה לשותפות אמיתית ולחברות אמיצה" סיכם ראש המועצה. "הידידות הזו איננה מובנת מאליה, והיא מראה שהאמת שלנו מנצחת כשמכירים אותה מקרוב".