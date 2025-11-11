ח"כ סוכות התייצב לחקירתו במשטרה בפרשת התפרצותו לבסיס שדה תימן, שם צפוי למסור תצהיר כתוב. בכניסתו אמר: "החקירה נועדה לטשטש את פשעי הפרקליטות"

ח"כ צבי סוכות הגיע הבוקר (שלישי) למשרדי יחידת הונאה דרום. שם צפוי להיחקר בפרשת שדה תימן. ח"כ סוכות צפוי להגיש תצהיר בחקירה ולא יענה לשאלות החוקרים.

עם כניסתו לתחנת המשטרה, מסר ח"כ סוכות הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו גם התייחס להלוויתו של הדר גולדין הנערכת כעת.

דברי חבר הכנסת סוכות: "אני מוסר חיבוק גדול למשפחת גולדין שבמשך שנים חיכתה לבן שלהם. משפחת גולדין מסמלת את כל מה שטוב בישראל. אין אדם בישראל שלא ברור לו שהעיתוי של היועמשית להביא אותי לחקירה דווקא עכשיו. שנה וחצי אחרי האירועים בשדה תימן – נועד לטשטש את הפשעים שהם ביצעו בפרקליטות. ואולי גם במקומות אחרים.

הגעתי לשדה תימן לפני שנה וחצי כדי להגן על הלוחמים שלנו. כדי לשמור על הזכויות שלהם מול מערכת גדולה ועוצמתית שהתגייסה נגדם בכל הכוח. והאמת היא שאם אצטרך לשלם מחיר כדי להגן על הלוחמים שלנו, אעשה זאת ואכנס לחקירה בראש מורם".