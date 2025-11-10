ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שוחח הערב (שני) ברשת החברתית אינסטגרם עם הגולשים לקראת ריצתו לראשות הממשלה בבחירות הקרובות.
בנט פרס את משנתו והשיב לשאלות הגולשים. כאשר נשאל על הבאתם של עמיחי שיקלי ועידית סילמן לפוליטיקה, שני חברי מפלגתו שעזבו אותו וערקו למחנה הימין בכנסת בה עמד בראשות הממשלה, השיב בנט: "נפלתי, אחריות שלי".
מציטוטים נוספים אותם הביא העיתונאי יהודה שלזינגר עולה, כי בנט רואה בעצמו כמוביל המחנה לקראת הבחירות הבאות.
"אנחנו צריכים להתאחד. אני פועל. המפלגה שלי, שעוד לא השקנו אותה, היא הגדולה ביותר באופוזיציה אבל היא צריכה להיות מפלגת שלטון ענקית, צריכים חבירות, ליברמן ואיזנקוט הם שני אנשים מצוינים, ליברמן היה שר אוצר אצלי בממשלה, גדי איזנקוט – אני לומד להכיר אותו בשנה האחרונה, בנאדם ציוני נהדר ובעל יכולות".
עוד הצהיר בנט ואמר כי הצעת החוק הראשונה שיביא תהיה הקמת וועדת חקירה ממלכתית לחקר מדל שבעה באוקטובר. הצעת החוק השנייה תהיה הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. לדבריו: "למדנו שיותר מדי שנים בשלטון זה לא בריא".
גלגמג
קודם שיחשוף את האנשים המועמדים שלו , לפי זה הוא יקבע אם יהיה מפלגה גדולה או פלופ שלא יעבור את אחוז החסימה22:28 10.11.2025
ההוא
חצה את הקווים.... לטעמי: למינים ולמשלשינים אל תהי תקווה22:50 10.11.2025
טאכע
חזק ואמץ נפתלי!22:58 10.11.2025
רוית
מאה טון אקונומיקה לא ילבינו אותך קפלניסט נוכל פוליטי איך אפשר להאמין למילה אחת שלך22:53 10.11.2025
