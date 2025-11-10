כוחות צה"ל זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל בדרום רצועת עזה – ומיד תקפו וחיסלו אותם "במטרה להסיר את האיום"

הפרה נוספת של הפסקת האש: בצה"ל אישרו כי שני מחבלים זוהו מוקדם יותר היום (שני) כשהם חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח, תקף וחיסל את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

זו הפעם השלישית ב-3 הימים האחרונים שבהם מחבלי חמאס חוצים את הקו הצהוב ומנסים לתקוף את לוחמי צה"ל. בשבת האחרונה דווח על שני אירועים דומים, אחד בצפון רצועת עזה והשני בדרום הרצועה. בשני המקרים זוהו מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי, כש-2 מתוך 3 המחבלים חוסלו מירי הצבא שנועד להסיר את האיום.