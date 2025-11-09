נשיא סוריה אחמד א-שרעא נחת בוושינגטון, לקראת פגישתו ההיסטורית עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחר בבית הלבן – שתעסוק בהסרת הסנקציות על דמשק, שיקום המדינה, וגם נורמליזציה עם ישראל

ביקור היסטורי: סוכנות הידיעות הסורית הרשמית "סאנא" דיווחה כי נשיא סוריה אחמד א-שרעא נחת הלילה (בין שבת לראשון) בוושינגטון, כשבכך החל את ביקורו המדיני הרשמי הראשון בבירה האמריקנית. במסגרת הביקור א-שרעא ייפגש מחר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשזו תהיה הפעם הראשונה שבה נשיא סורי מגיע לבית הלבן מאז קום המדינה ב-1946.

הנושאים המרכזיים שצפויים לעלות בפגישה של א-שרעא וטראמפ הם הסרת הסנקציות מדמשק, ותחילת הליכי השיקום אחרי סיום מלחמת האזרחים במדינה. הנשיא הסורי מגיע לארה"ב אחרי שבשבוע שעבר מועצת הביטחון של האו"ם הסירה את הסנקציות שהוטלו עליו ועל בכירים נוספים בממשל החדש, ביניהם שר הפנים אנאס ח'טאב – אך למרות זאת, הממשל האמריקאי עדיין לא הסיר חלק מהסנציות היותר נושכות כנגד הכלכלה הסורית, באופן חלקי בעקבות הפגיעה של אנשי א-שרעא במיעוטים לאורך החודשים האחרונים.

הכלכלה הסורית זקוקה נואשות לתזרים מזומנים, דבר שידרוש ממנה שיקום נרחב של תעשיות כמו שאיבת נפט, חיפושי גז וכריית משאבים נוספים. המפתח לתעשיות אלה מוחזק על ידי חברות בינלאומיות, ברובן אמריקאיות, כמו שברון, של או תאגידי נפט נוספים, אשר ימנעו מפעילות בסוריה כל עוד קיימים עיצומים וחששות סביב המשטר.

מטרה נוספת של הביקור, הן מצד ארה"ב והן מצד סוריה, היא למגן את סוריה מפני איראן ודאע"ש. הרחקת סוריה מהסהר השיעי היא מטרה עליונה של ארה"ב ומדינות ערב המתונות, וביצורה כנגד הברחות איראניות והתחמשות תאי דאע"ש תהיה מכת מחץ לשני ארגונים אלה.

גם ישראל צפויה להרוויח מהפגישה, כשעל פי גורמים מקורבים לממשל טראמפ, אחת מהבקשות שהולך להטיל הנשיא טראמפ על א-שרעא, בתמורה ליחס החם וההטבות אותן הוא מבקש מטראמפ, יהיו צעדים משמעותיים לכיוון נורמליזציה עם ישראל – גם אם לא באופן מיידי.