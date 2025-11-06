פסטיבל קולנוע שומרון ה – 6 נפתח אמש בערב פתיחה חגיגי, בו הוענק אות מפעל חיים ליהורם גאון במעמד מרגש לקול תשואות הקהל וחולקו פרסים

פסטיבל קולנוע שומרון ה – 6 נפתח אמש בערב פתיחה חגיגי. במהלך האירוע הוענק אות מפעל חיים ליהורם גאון. כמו כן, הוכרזו הזוכים בתחרות הפסטיבל: “הקרבות של נילי”, והסרט: "חתן הדמים". הסדרה "התנתקות" זכתה להוקרה מיוחדת. יוסי דגן יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש המועצה: "השומרון הופך מוקד תרבות לאומי ועולמי!"

מאות אנשים השתתפו אמש בערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל קולנוע שומרון הבינלאומי השישי. האירוע נערך בהיכל התרבות באריאל. בטקס החגיגי שהנחה השחקן זהר שטראוס נכחו ראשי תעשיית הקולנוע בישראל ובכירים נוספים, בהם יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון יוסי דגן. בנוסף, הבעלים של "יונייטד קינג" והסינמה סיטי משה אדרי, ראש מינהל תרבות רן שפירא, מנכ"ל קרן רבינוביץ' לקולנוע יואב אברמוביץ, המפיקים רם לנדס וענת וינר מ"קודה הפקות". היו גם מיכאל רוזנבאום של "טראנספקס", חיליק מיכאלי ויהודה גרובייס. וגם השחקנים: אוהד קנולר, זוהר שטראוס, ענבל רז, יואל רוזנקיאר, נדב אנטמן רון, שמעון מימרן, נוית סיטבון, מתן צור, יאיר יעקובי, היוצרת חווה דיבון ואנשי קולנוע מובילים נוספים.

במהלך הערב הוענקו פרסי הפסטיבל בשלוש קטגוריות. את פרס הסרט התיעודי הארוך קטף הסרט “הקרבות של נילי”, בבימוי טל קושנר ויניב בן אהרון ובהפקת "זיטו הפקות". בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הבינלאומי זכה סרטה של ג׳וזי אנדרוס מארה"ב – 'קטלוג האפים' – Catalogue of Noses. בקטגורית הסרט העלילתי הקצר הישראלי זכה 'חתן הדמים' של אביעד שטכלברג. נוסף על כך, הסרט 'תפוח' של רבקה אימבר ורות ברויאר זכה בציון לשבח.

צפו בתקציר מהאירוע:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פסטיבל קולנוע שומרון

פרס מפעל חיים ליהורם גאון: "קטונתי"

בנוסף נערכה מחווה מרגשת ליהורם גאון. הוא קיבל את אות מפעל החיים של הפסטיבל מראש מועצת שומרון יוסי דגן, יו"ר יונייטד קינג משה אדרי, מנכ"לית קרן קולנוע שומרון אסתר אלוש וראש מנהל תרבות רן שפירא.

יהורם גאון אמר בהתרגשות: "קטונתי מכל החסדים וכל הדברים שאמרתם בשבחי", והוסיף: "אני לא ידעתי, אבל במאות השביעית והתשיעית השומרון היתה בירתה של ארץ ישראל. ומגיע לבירה הזאת שיהיה לה פסטיבל קולנוע! נמצאים פה יו"ר מועצת שומרון, יו"ר התעשייה כולה, כל אנשי התעשייה כאן. לכן, מובטח לנו עתיד גדול לפסטיבל הקולנוע של השומרון".

במהלך הטקס, הנהלת הפסטיבל הפתיעה את היוצרת חווה דיבון, את "קודה הפקות" ואת השחקן אוהד קנולר. הם קיבלו תעודת הוקרה על יצירה פורצת דרך עבור הסדרה "התנתקות" – של "התאגיד". סדרה שהופקה בסיוע קרן קולנוע שומרון, והצליחה להביא לקדמת הבמה הישראלית את סיפור ההתנתקות. זאת מהזווית של המגורשים ובאופן אנושי ומרגש.

יוסי דגן: "השומרון – חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, בירך ואמר: "אנחנו זוכים ביחד לעשות המון מהפכות בשומרון: בבניין הארץ, בהקמת יישובים, בהקמת חוות, בסלילת כבישים, בחינוך. אבל אין ספק שאחת המהפכות המרגשות ביותר שאנחנו זוכים להיות שותפים בה היא מהפכת הקולנוע שאנחנו זוכים ביחד להוביל מכאן. למעלה מ-150 סרטים נמצאים בתהליך הפקה ביהודה ושומרון, יחד עם הקרן. ואם בפסטיבל הקולנוע השישי של השומרון קיבלנו 450 הגשות של סרטים מיותר מ-70 מדינות, כולל מוסלמיות, זה סימן שהשומרון הופך להיות מוקד תרבות לאומי ומוקד תרבות עולמי. אנחנו עושים קולנוע, אנחנו עושים תרבות, כי השומרון היה, הווה ויהיה תמיד חלק בלתי נפרד מהתרבות וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל".

משה אדרי מנכ"ל סינמה סיטי: "אנחנו נתחבר לשומרון"

משה אדרי: "תודה לכם שאתם באים ומפרגנים לפסטיבל השישי. אני גאה להיות חלק ממנו. אני שמח שיש לנו קולנוע ישראלי מצוין. תודה לבורא עולם ותודה לכם".

משה אדרי הבעלים של יונייטד קינג והסינמה סיטי אמר: ״אנחנו צריכים את כל מה שמחובר לארץ היקרה שלנו, ואנחנו הולכים לעשות סרטים טובים כדי שנתחבר לשומרון כמו שצריך״.

ראש מנהל תרבות רן שפירא: "פסטיבל שומרון שחוגג השנה את מהדורתו השישית הוא כבר מזמן לא רק אירוע קולנועי. הוא הפך לתופעה תרבותית. הוא מוכיח שיצירה משמעותית לא נולדת רק במרכזי התרבות הגדולים. אלא גם, ואולי דווקא, במקומות שבהם הזהות, הקהילה והנוף מתערבבים זה בזה. יחד הם יוצרים קול ייחודי, אמיץ ומרגש. בשם שר התרבות מיקי זוהר, מנכ״ל משרד התרבות כפיר כהן, בשמי ובשם כל מינהל התרבות, כל מה שנותר לי הוא לאחל לפסטיבל הצלחה גדולה".

חווה דיבון יוצרת הסדרה "התנתקות" הודתה על ההוקרה של הפסטיבל: "זכות אדירה נפלה בחלקי. אם רם וענת לא היו מרימים טלפון ואומרים 'אולי את רוצה לכתוב על ההתנתקות' זה אף פעם לא היה קורה לי. ניסיתי לכתוב את ההתנתקות כמה פעמים וכשלתי. כל מה שעשיתי כדי למנוע את ההתנתקות היה לשבת בבית ולבכות. אז למנוע אותה לא הלך, אבל השתדלתי לתת פה וקול לאנשים שהיו שם. תודה ל"קודה הפקות" המופלאים שהחזיקו ונתנו כוח".

אסתר אלוש, מנכ"לית הפסטיבל: "מיהודה ושומרון יוצאת יצירה אמיצה"

אסתר אלוש, מנכ"לית הפסטיבל וקרן קולנוע שומרון אמרה:

"פסטיבל קולנוע שומרון כבר מזמן אינו רק אירוע קולנועי. הוא תופעה תרבותית שמוכיחה שמיהודה ושומרון יוצאת יצירה אמיצה, חופשית ומלאת השראה. בכל שנה אנחנו רואים יותר יוצרים, יותר מדינות ויותר לבבות שנפתחים. זו עדות לכך שהקול שלנו – של האמנות והתרבות הישראלית מהשומרון – נשמע חזק וברור גם בארץ וגם בעולם".

לאחר הטקס החגיגי התקיימה במסגרת אירוע הפתיחה, הקרנת טרום בכורה של הסרט "האחד והיחיד שלי" של היוצרים דוד ואליה טאובר סרט בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ'. שחקני ויוצרי הסרט עלו לבמה לקול תשואות הקהל לקבלת הוקרה.

פסטיבל קולנוע שומרון השישי יימשך חמישה ימים, בין ה-5 ל־10 לנובמבר, ויכלול תוכנית עשירה של 70 סרטים, שיוקרנו בלמעלה מ־20 מוקדים ברחבי השומרון. הפסטיבל כולל 27 הקרנות בכורה וטרום בכורה, ו־22 מפגשים עם יוצרים, לצד אירועי תרבות, סדנאות קולנוע, והקרנות מיוחדות לכל המשפחה.