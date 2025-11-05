בעקבות הפרסום על כך שגופתו של הדר גולדין מוחזקת במנהרה בה מתבצרים 150 מחבלים ברפיח, אומר דובר צה"ל: "מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה"

דובר צה"ל מכחיש את הפרסום על כך שגופתו של הדר גולדין נמצאת במנהרה ברפיח בה מתחבאים מאות מחבלי חמאס.

"בצה״ל אין מידע הקובע כי גופתו של הדר גולדין ז״ל נמצאת במנהרה בה נמצאים מחבלי חמאס במרחב רפיח. מדובר בטענות כוזבות אשר פוגעות במשפחה.

צה”ל מבקש מהציבור להישמע להודעות הגורמים הרשמיים בלבד ולהימנע מהפצת שמועות כוזבות אשר פוגעות במשפחות החטופים ובציבור. המאמצים להשבת החטופים החללים נמשכים בכל העת".

מוקדם יותר היום פרסם כתב גלי צה"ל, דורון קדוש, כי בישראל יודעים לאשר כי גופתו של סגן הדר גולדין, שנחטף במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, מוחזקת באחת המנהרות התת־קרקעיות באיזור. על פי גורמים ביטחוניים, מדובר במנהרה שבמרחב שכונת ג׳נינה שבמזרח רפיח, שם מתבצרים כ־150 מחבלים.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, לפי ההערכות, המנהרה שבה מוחזק גולדין היא חלק ממערכת תת־קרקעית גדולה של חמאס, המשמשת מסתור ומוקד פעילות של מחבלים בכירים. ישראל נמנעת מתקיפה או מפיצוץ קרקעי של המנהרה – זאת בשל החשש שהדבר ימנע את האפשרות להשיב את גופתו של הקצין לקבורה בישראל.