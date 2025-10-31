שר הביטחון לשעבר יואב גלנט תקף את הפצ"רית בעקבות התפטרותה וטען כי היא "שיקרה בזדון" על חקירת ההדלפה: "במקום בו טוהר המידות אמור להיות הערך המרכזי, בוצעה פגיעה קשה בערכי צה״ל ומעילה קשה באמון"

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט הגיב היום (שישי) להתפטרותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי והודאתה כי אישרה את הדלפת הסרטון משדה תימן. בדבריו אמר כי ההתפטרות מוכיחה כי היא לא מבינה את חומרת מעשיה, והאשים אותה בכך שלטענתו שיקרה לו בזדון.

"מיד לאחר הדלפת הסרטון משדה תימן, הנחיתי לפתוח בחקירה מהירה למציאת המדליף ולמיצוי הדין עמו. זימנתי את הפצ״רית ללשכתי כדי להבין מדוע החקירה מדשדשת. שאלתי אותה מדוע המדליף לא אותר" אמר גלנט. "בתשובתה, כפי שהיום ברור לכל, הפצ״רית שיקרה בזדון ואמרה כי 'החקירה ממושכת מכיוון שעשרות אנשים נחשפו לסרטון'".

עוד באותו נושא גם באופוזיציה מברכים: "הפצ״רית הייתה מוכרחה לסיים את תפקידה" 12:37 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"במקום בו טוהר המידות אמור להיות הערך המרכזי, בוצעה פגיעה קשה בערכי צה״ל ומעילה קשה באמון" הוסיף והבהיר. "מכתב ההתפטרות של הפצ״רית הוא לעג לרש והוכחה כי היא לא הפנימה את חומרת מעשיה".

בסיכום דברים גלנט קרא: "צריך למצות את הדין עם כל מי שפוגע בצה״ל ובוודאי עם מי שאמורה לוודא כי הדין והפקודה הם נר לרגלי לוחמי צה״ל. בוטח בצה״ל ובלוחמינו – הם כלי המגן המקנה חיים למדינת ישראל".