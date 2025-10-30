הנהלת ההסתדרות אישרה כי הרב דורון פרץ ויעקב חגואל יכהנו כיו״רי ההסתדרות ברוטציה. המינויים זקוקים עדיין לאישור הנשיאות של ההסתדרות

הנהלת ההסתדרות אישרה הערב (חמישי) כי הרב דורון פרץ ויעקב חגואל יכהנו כיו״רי ההסתדרות ברוטציה. המינויים זקוקים עדיין לאישור הנשיאות של ההסתדרות. בדיון שיתכן ויתקיים כבר הלילה. כך על פי הפרסום של מיכאל שמש הכתב הפוליטי של כאן 11. על פי הפרסום מפלגות הקואליציה כולן קרובים לאבד מאות תפקידים.

אמש פורסם כי במסגרת חלוקת הג'ובים של המוסדות הלאומים: ההסתדרות הציונית וקק"ל, הגיעו סיעות האופוזיציה והקואליציה להסכם אחדות מפתיע אך כעת לאחר הסערה הוא השתנה. בהסכם הקואליציוני אותו סוגר השר מיקי זוהר, שותפות כל המפלגות למעט אחת: הליכוד, הציונות הדתית (המזרחי), ש״ס, ארץ הקודש (יהדות התורה), שחתמו עם יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, הדמוקרטים, הרפורמים והקונסרבטיבים. המפלגה היחידה שנשארה מחוץ לדיל היא עוצמה יהודית, עליה שמו יש עתיד והדמוקרטים וטו.

אחרי שסגרו את העסקה, התחילה חלוקת השלל. מאיר כהן ימונה ליו"ר קק"ל ברוטציה מטעם יש עתיד ברוטציה עם הליכוד. ויעקב חגואל שעושה בעיות בארגון "הליכוד העולמי" יודח ואת מקומו תמלא רוטציה בין יש עתיד והמזרחי (הציונות הדתית) יאיר נתניהו מונה לראש מחלקת ההסברה בהסתדרות הציונית עם משכורת של שר ותקציב נסיעות של עשרות אלפי שקלים בשנה. לפני 5 שנים מונה ינקי דרעי, בנו של יו"ר אריה ש"ס לתפקיד דומה – ראש המחלקה לקשרים עם קהילות וגיוס משאבים.