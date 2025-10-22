הדר מוכתר התארחה בתכנית כיפות ברזל באתר סרוגים, לא התרגשה מהירידה מהארץ והציעה למנות מינויים פוליטיים בצה"ל. ואז התחיל הבלאגן. צפו

סערה באולפן. בתכנית "כיפות ברזל" באולפן 'סרוגים', בהגשת נתנאל איזק, נרשם השבוע דיון סוער במיוחד, שכלל התקפות אישיות חריפות, טענות לצביעות תקשורתית, והצבת קווים אדומים פוליטיים חדשים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדר מוכתר מעוררת סערה באולפן כיפות ברזל

בפאנל השתתפו , עורך 'סרוגים' – אריה יואלי, היועץ האסטרטגי – אבי וידרמן, פרשן אתר כיכר השבת – ישי כהן ויו"ר תא 'צעירים בוערים' בליכוד – הדר מוכתר.

ההתבטאות המקפיצה על היורדים מהארץ

הדיון נפתח סביב נתוני הירידה מהארץ, המראים כי בין ינואר לאוגוסט 2024 ירדו כמעט 50,000 ישראלים, במקביל לירידה במספר העולים.

ישי כהן ואריה יואלי תהו על הקשר לגל העלייה הגדול מרוסיה ואוקראינה ב-2021 בגלל המלחמה, שחלקו הגדול כבר עזב. אך הדר מוכתר העלתה את הדיון לטונים גבוהים בהרבה, כאשר נשאלה מי הם אותם אנשים שעוזבים, והשיבה: "אז אני רוצה להגיד שכל עוד זה שמאלנים, לא כזה אכפת לי. אני מתארת לעצמי שזה שמאלנים שעוזבים את הארץ".

כאשר הזכירו לה שבטח ה-7 באוקטובר "נרצחו שמאלנים בקיבוצים, אז נגיד זה מגיע להם?!", מוכתר ניסתה להבהיר את עמדתה בכך ש"כולנו מכלילים, אז גם לי מותר להכליל… רוב האנשים שמאיימים בזה שהם רוצים לעזוב את הארץ הם מהשמאל".

בתגובה אמר לה וידרמן: "הדר מוכתר, כל יהודי שעוזב את הארץ זאת בעיה קשה וזאת עבדה גדולה בשבילנו… אנחנו לא מדינה שיש לה לוקסוס לאבד את האזרחים שלה".

פיטורי הנגבי: המאבק על הפוליטיזציה של הצבא

הדחת ראש המל"ל צחי הנגבי על ידי ראש הממשלה נתניהו הפכה למוקד הוויכוח השני. אריה יואלי טען כי הנגבי היה צריך להתפטר כבר ב-8 באוקטובר כחלק מהאחריות למחדל.

אולם אבי וידרמן התמקד בחשש מעתיד הדרג המקצועי: "הרעיון להדחה שלו חילוקי דעות וההתבטאויות שלו בתוך הקבינט ואני חושב שזה תפקידו של ראש מל"ל… לא יתכן מצב שבו ראש המל"ל הבא שימונה לתפקיד יחשוב שאם הוא יציג עמדה מנוגדת לעמדת ראש הממשלה הוא יודח מתפקידו".

ישי כהו הזכיר לו שהנגבי טעה בעמדתו כשדחף לעסקה של עשרה חטופים, בעוד שנתניהו התעקש על כולם והצליח.

הדר מוכתר תמכה בנתניהו במלוא הכוח: "אני חושבת שטוב שעשה ככה נתניהו… אם יש אנשים שלא מסכימים עם עמדת הדרג המדיני… צריך לפטר אותם". היא המשיכה בקו קיצוני, והמליצה על מינויים פוליטיים בצה"ל: "אני רוצה אנשי אמון בצה"ל, אני רוצה אנשים פוליטיים בצה"ל, מפקד 8200, ראש אמ"ן, מח"טים. בסופו של דבר שיעשו את מה שראש הממשלה מבקש".

הדברים עוררו תגובה נזעמת. ישי כהן טען כי מינויים פוליטיים עובדים לשני הצדדים, וכי "אנשים בצה"ל צריכים להיות אנשים מקצועיים". וידרמן עקץ: "אני מברך כל פעם שהדר מוכתר מגיעה לפה זה מוריד עוד מנדט לליכוד", וטען כי דעותיה משקפות את "פרצופו של הליכוד".

"צביעות קלאסית": רוטמן והורדת אחוז החסימה

עוד באותו נושא סקנדל בקואליציה: מגעים סודיים בין איימן עודה והציונות הדתית 15:34 | יאיר אמר 4 0 😀 👏

סוגיית הורדת אחוז החסימה, שעלתה במגעים בין ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) לח"כים ערבים, עוררה ויכוח סביב צביעות פוליטית.

אבי וידרמן הטיח: "זו הצביעות הקלאסית של שמחה רוטמן, הוא פוסל אותם אם זה היה תלוי בו הם גם לא יהיו אזרחי מדינת ישראל אבל פתאום לעשות את הדילים זה בסדר כדי לעבור את אחוז החסימה".

הדר מוכתר, לעומת זאת, ביקרה את רוטמן ממקום אחר: "אני חושבת שזו צביעות… אני רצתי בבחירות הקודמות ואף אחד לא רצה להוריד לי את האחוז החסימה. אני חושבת שזה מפריע שמשנים את חוקי המשחק בזמן המשחק".

"חרבות ברזל" או "תקומה": מי קובע את שם המלחמה?

ההחלטה הממשלתית לשנות את שם המערכה ל"מלחמת התקומה" ספגה ביקורת חריפה. אבי וידרמן העניק להחלטה ציון "רע", בטענה כי העיסוק בשם מיותר וגורם "לפיצול בתוך השכול". אריה יואלי העניק לה ציון "מיותר", וטען כי "עיסוקים סמנטיים זה זה קלאסי לליכוד… מה זה משנה איך נקרא לה מלחמה כאילו מה, זה יחזיר עכשיו את המתים? יחזיר את החטופים".

עוד באותו נושא רשמי – הממשלה שינתה את שם המלחמה: "המשך ישיר למלחמת העצמאות" 12:24 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

ישי כהן הסכים כי זה "עיסוק מיותר", וציין כי הציבור כבר קבע שם למלחמה: "מלחמת השבעה באוקטובר מלחמת שמחת תורה".

מוכתר, שהתייצבה לצד הממשלה, העניקה להחלטה ציון "טוב": "אני חושבת שהמלחמה הזאתי בימים הראשונים הייתה באמת היה לנו נפל עלינו קטסטרופה אדירה ואני חושבת שבשנתיים האלה הגענו לניצחונות מדהימים… ולגמרי זו מלחמת התקומה שלנו".

"טר"ש" או "צל"ש" לדודי אמסלם?

שיא הוויכוח הגיע סביב העימות בין השר דודי אמסלם לח"כ מרב בן ארי בכנסת, במהלכו אמר לה "תפסיקי לקרקר".

ישי כהן ואריה יואלי העניקו לאירוע ציון "טר"ש", כאשר כהן הדגיש: "רע מאוד עצם השיח הזה בכנסת והיות יותר רע שזה קורה יום אחרי שקברנו פה חטופים חללים ששוחררו". יואלי טען כי העיסוק בסמנטיקה ו"מי אמר תודה לביבי" מסיט את תשומת הלב הציבורית מנושאים מרכזיים.

עוד באותו נושא עימות סוער בכנסת: הח"כית רצה לעבר הדוכן. צפו 19:16 | חדשות סרוגים 34 3 ❤️ 😀

מוכתר הפתיעה כשהעניקה "צל"ש", וטענה כי נמאס לה מהצביעות: "נמאס לי מהצביעות למה אני צריך עם קשר או בלי קשר לעובדה שמדובר בחברת כנסת והתייחסות של דודי… נמאס לי מהצביעות וההתייפות שזה הימין זה בכותרת ראשית". היא סיפרה: "אני חוטפת פי אלף דברים עם הערות יותר גסות שאי אפשר להגיד אותם בשידור וזה לא מעניין אף אחד.

הדיון גלש משם לוויכוח חריף על התנהלותו של השר איתמר בן גביר מול משפחות החטופים. החטופים סיפרו בזמן אמת שבכל פעם שבן גביר ציץ או הוציא סרטון, הם חטפו מכות חמס. מוכתר דחתה את הטענה: "לא צריך לרחם על חמאס… חמס היה מוצא בכל מקרה דרכים להרביץ להם להשפיל אותם לא משנה אם זה התמר בן גביר". יואלי סיכם במילים קשות: "בן אדם שאומר זה בסדר, הוא רע וערל לב".

צפי לשבוע הבא

בסיום התוכנית, חזו המשתתפים את הנושאים שיעסיקו את המדינה בשבוע הקרוב. אבי וידרמן: "אנחנו נחזור לעסוק בעניינים החשובים באמת, ונגלה ששוב אין רוב לחוק גיוס ואנחנו נהיה נורא מוטרדים מעתיד הממשלה הזאת".

הדר מוכתר: "אני מאחלת לנו שנמשיך לדבר על ההישגים של המלחמה ושלא נתייפייף בפעם הבאה… ונמשיך להגיד את הדעות שלנו". ישי כהן: "בשבוע הבא אנחנו נדבר בעיקר על משפט נתניהו… סביב חנינה, בקשת חנינה ומה שקורה באולם בית המשפט".

אריה יואלי הזכיר את שאלת הגשמים. בשבוע הבא נתחיל להגיד 'ותן טל ומטר' ואז זה לא יהיו יריקות, זה יהיה גשם.