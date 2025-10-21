זעזוע נוסף במערכת הביטחון: ראש המל"ל צחי הנגבי הודיע היום (שלישי) כי הודח מתפקידו, זאת אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן אותו כי ימנה ראש חדש למטה לביטחון לאומי במקומו. המהלך הדרמטי מגיע אחרי שהנגבי התנגד בעבר למבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, כשתמך בעמדת מערכת הביטחון.
"ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל״ל חדש. לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי" הודיע הנגבי. "אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש".
בהודעתו הנגבי אמר כי "הודיתי לראש הממשלה על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל בשנים מאתגרות, על האפשרות להביע עמדה עצמאית בדיונים רגישים ועל השיח המקצועי שניהלנו גם בעת מחלוקות".
"המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה. לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה" הזהיר ראש המל"ל. "עוד לא מומשה גם החובה להבטיח – באמצעים מדיניים או צבאיים – שארגוני הטרור ברצועת עזה יורחקו מהשלטון ויפורקו מנשקם ושמעזה לא יישקף עוד איום על ישראל".
עוד אמר כי "האתגרים בזירה המדינית והבין-לאומית נותרו תובעניים, ומחייבים יוזמה ישראלית ופעולה בתבונה, בנחישות ובאחריות. את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים".
"על כולנו להישאר מחויבים וקשובים לצרכי אלה שנשאו במחיר היקר מכל יקר: המשפחות השכולות ופצועי המלחמה בגוף ובנפש" סיכם. "חשוב מכל: יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו. עוצמתה של האחדות הישראלית התגלתה בשנתיים האחרונות במלוא עוזה בשדה הקרב, וניפצה את האשליות של אויבינו. כעת השבת האחדות בכלל רובדי העשייה הציבורית היא תנאי להבטחת נצח ישראל".
לוחם
הגיע הזמן . האיש הזה אוטיסט שלא מחובר למציאות. היה צריך להעיף אותו לפני שנים19:12 21.10.2025
יש לנו דקטטור , נאשם בפלילים שמנסה לברוח ממשפט , בדרך הוא מחסל את המדינה וכל מי שלא מישר קו עם המציאות החלופית שהשקרן בן שקרן מוכר לאידיוטים שמצביעים עבורו ... למה לדעתכם , הגענו לנצחון המוחלט ? החמאס חוסל ? מי שולט בעזה היום , ובעתיד לבוא ... החמאס עם קטאר ותורכיה , ממש החלום הוורוד של כל אזרח במדינה .... חושבים שתוכנית הגרעין האיראני חוסלה ? ממליץ לכם לחשוב שוב , לא בטוח שאתם מסוגלים ... אבל כדאי שתדעו שזה שקר אפילו לפי סוכנות הביון האמריקאית... חיזבאללה חוסל ? החותים נעלמו ? מטומטמים , לילדים שלו נתניהו מסדר דירות בבריטניה וארה"ב... ולא בירושלים ... תחשבו על זה ...
אתה אדיוט , לאן הובילה אותך הממשלה הזו ? אחרי שנתיים נתניהו הגאון, הפך את קטאר לעיר מקלט ולמעשה לבת ברית של ארה"ב... מכר את העליונות הצבאית שלנו ... צוללות מתקדמות למצרים , מטוסי F 35 לתורכיה , הסכם הגנה לקטאר ... וכן זו עובדה שישראל ויהודים הפכו למקצים בכל העולם ... הכל תודות לאדיוט שנהנה מתמיכת אידיוטים כמוך ...
שלמה יגאל גבאי
ביבי מעבד שליטה מקשיב יותר מדי לשרה19:19 21.10.2025
מתניה
כל מי שייש לו חשיבה עצמאית ומביע דעה שאינה מיושרת במאה אחוז עם המנהיג העליון מודח מייד. בדיוק כמו בדיקטטורות חשוכות. מפלגה אחת, מנהיג אחד, דעה אחת שהם מתכון לכישלון,...
ביבי המלך
בגלל הנגבי נגרם האסון והוא מנע מביבי הנצחון המוחלט20:22 21.10.2025
מתניה
שלמה יגאל גבאי
לוחם
יש לנו דקטטור , נאשם בפלילים שמנסה לברוח ממשפט , בדרך הוא מחסל את המדינה וכל מי שלא מישר קו עם המציאות החלופית שהשקרן בן שקרן מוכר לאידיוטים שמצביעים עבורו ... למה לדעתכם , הגענו לנצחון המוחלט ? החמאס חוסל ? מי שולט בעזה היום , ובעתיד לבוא ... החמאס עם קטאר ותורכיה , ממש החלום הוורוד של כל אזרח במדינה .... חושבים שתוכנית הגרעין האיראני חוסלה ? ממליץ לכם לחשוב שוב , לא בטוח שאתם מסוגלים ... אבל כדאי שתדעו שזה שקר אפילו לפי סוכנות הביון האמריקאית... חיזבאללה חוסל ? החותים נעלמו ? מטומטמים , לילדים שלו נתניהו מסדר דירות בבריטניה וארה"ב... ולא בירושלים ... תחשבו על זה ...
אתה אדיוט , לאן הובילה אותך הממשלה הזו ? אחרי שנתיים נתניהו הגאון, הפך את קטאר לעיר מקלט ולמעשה לבת ברית של ארה"ב... מכר את העליונות הצבאית שלנו ... צוללות מתקדמות למצרים , מטוסי F 35 לתורכיה , הסכם הגנה לקטאר ... וכן זו עובדה שישראל ויהודים הפכו למקצים בכל העולם ... הכל תודות לאדיוט שנהנה מתמיכת אידיוטים כמוך ...
