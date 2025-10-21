ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע לראש המל"ל צחי הנגבי על הדחתו מתפקידו: "אעמוד לרשות מחליפי ככל שיידרש". בהודעתו הנגבי קרא "לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו"

זעזוע נוסף במערכת הביטחון: ראש המל"ל צחי הנגבי הודיע היום (שלישי) כי הודח מתפקידו, זאת אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו עדכן אותו כי ימנה ראש חדש למטה לביטחון לאומי במקומו. המהלך הדרמטי מגיע אחרי שהנגבי התנגד בעבר למבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, כשתמך בעמדת מערכת הביטחון.

"ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל״ל חדש. לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי" הודיע הנגבי. "אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש".

בהודעתו הנגבי אמר כי "הודיתי לראש הממשלה על הזכות שהייתה לי להיות שותף לעיצוב מדיניות החוץ והביטחון של ישראל בשנים מאתגרות, על האפשרות להביע עמדה עצמאית בדיונים רגישים ועל השיח המקצועי שניהלנו גם בעת מחלוקות".

"המערכה הרב-זירתית שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר 2023 לא הסתיימה. לוחמינו ניצבים על המשמר בחזיתות רבות, והמשימה להשיב את כל חטופינו טרם הושלמה" הזהיר ראש המל"ל. "עוד לא מומשה גם החובה להבטיח – באמצעים מדיניים או צבאיים – שארגוני הטרור ברצועת עזה יורחקו מהשלטון ויפורקו מנשקם ושמעזה לא יישקף עוד איום על ישראל".

עוד אמר כי "האתגרים בזירה המדינית והבין-לאומית נותרו תובעניים, ומחייבים יוזמה ישראלית ופעולה בתבונה, בנחישות ובאחריות. את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק. את ההישגים הרבים שהושגו במערכה הצבאית והמדינית יש לשמר ולהעצים".

"על כולנו להישאר מחויבים וקשובים לצרכי אלה שנשאו במחיר היקר מכל יקר: המשפחות השכולות ופצועי המלחמה בגוף ובנפש" סיכם. "חשוב מכל: יש לפעול לריפוי הפצעים בחברה הישראלית ולחיזוק האחדות בתוכנו. עוצמתה של האחדות הישראלית התגלתה בשנתיים האחרונות במלוא עוזה בשדה הקרב, וניפצה את האשליות של אויבינו. כעת השבת האחדות בכלל רובדי העשייה הציבורית היא תנאי להבטחת נצח ישראל".