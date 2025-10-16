בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל אמר נתניהו: מחויבים להחזרת כל החטופים. הנופלים פעלו להשגת כל מטרות המלחמה – ונשיג אותן"

בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל.

בנאומו בטקס אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לפני שנתיים קיבלנו המחשה מזעזעת לביטוי "רֶצַח עַם". אני לא מדבר על "רֶצַח עַם" פיקטיבי – כמו בעלילות האנטישמיוֹת שמופנות כלפינו מצד דורשי רעתנו. טבח ה-7 באוקטובר היה רצח מפלצתי במלוא מובן המילה – קֶטֶל חסר-רחמים של תינוקות, ילדים, מבוגרים, זקנים אם הרוצחים הללו היו יכולים לעשות זאת, הם היו שוחטים את כולנו. זהו רצח העם האמיתי!".

עוד אמר נתניהו כי "מחויבים להחזרת כל החטופים. הנופלים פעלו להשגת כל מטרות המלחמה – ונשיג אותן".

"אתגרים גדולים עוד לפנינו – מצד אויבינו שמבקשים להתחמש מחדש. אתגרים גדולים – ולצידם הזדמנויות גדולות ודרמטיות להרחיב את מעגל השלום. אנחנו פועלים בשני המישורים גם יחד. ומה שנדרש בשניהם הוא אחדות: אחדות במלחמה, אחדות בשלום. נשיג את כל יעדינו רק בלכידות פנימית, בערבות הדדית, בחיזוק המשותף על פני המפריד… אנו נחושים להשלים את הניצחון שישפיע על חיינו לשנים רבות".

"המאבק עוד לא תם, אבל דבר אחד ברור – כל מי שמניף עלינו יד, יודע שישלם מחיר כבד מאוד. אנחנו נחושים להשלים ניצחון שישפיע על סביבות חיינו לשנים רבות. ישראל נמצאת בקו החזית של ההתנגשות בין ברבריות לנאורות", דברי ראש הממשלה בטקס.

הנשיא הרצוג: "תודה לכם"

נשיא המדינה יצחק הרצוג בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל לזכר חללי צה"ל שנפלו במלחמת חרבות ברזל: "במעמד המקודש הזה, במקום המקודש הזה, אני מבקש לפנות כנשיא המדינה, אליכם יקיריי ואל כל המשפחות השכולות כולן, להרכין ראש ביראה ולומר – תודה בשם מדינת ישראל"