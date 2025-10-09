עיריית בת-ים הורתה על סגירת כל חופי הרחצה בעיר, לאחר שכריש נצפה באחד מחופי הים בעיר. צוותי ההצלה החלו בפינוי המתרחצים מהים

עיריית בת-ים הורתה היום (חמישי) לפני זמן קצר על סגירת כל חופי הרחצה בעיר, לאחר שכריש נצפה באחד מחופי הים בעיר. צוותי ההצלה החלו בפינוי המתרחצים מהים, והם יישארו סגורים עד הודעה חדשה.

הכריש נצפה באחד החופים הדרומיים בבת-ים על ידי גולש, שדיווח על כך לצוותי ההצלה. לאחר בדיקה ראשונית הוחלט בהתאם לנוהל לסגור כעת את החופים על מנת שלא לקחת סיכונים מיותרים.

אמש עיריית אשקלון הודיעה על סגירת חופי הרחצה בעיר בעקבות מקרה זהה לאחר שנצפה בים ע״י שירותי ההצלה. נזכיר כי בקיץ האחרון נהרג ברק צח מתקיפת כריש באזור חופי חדרה, לאחר שנכנס לים על מנת לתעד אותו.