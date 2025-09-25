בעתירה לבג”ץ נטען כי ראש הממשלה ניסה להפעיל את השב”כ לצרכים פוליטיים ואישיים, וכי מועמדו לראשות השירות, האלוף (מיל’) זיני, הדליף מסמך מסווג

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (חמישי) עתירה דחופה לבג”ץ, בדרישה להורות ליועצת המשפטית לממשלה ולמשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו והאלוף (מיל’) דוד זיני – מועמדו של נתניהו לראשות השב”כ – בחשד לעבירות חמורות, בהן שיבוש מהלכי משפט, הדלפת מסמכים מסווגים, מרמה והפרת אמונים.

בעתירה נטען, על בסיס תצהירים שהגישו ראשי שב”כ לשעבר יורם כהן ורונן בר, כי נתניהו ביקש לאורך השנים להפעיל את שירות הביטחון הכללי למטרות פוליטיות, לרבות מעקב אחר יריבים וניסיונות להשפיע על פעילי מחאה. עוד נטען כי זיני הדליף לנתניהו מסמך צבאי מסווג, “הדוח הסודי”, ששימש להצגת מצג שווא לציבור ולגורמים רשמיים.

יו”ר התנועה, עו”ד ד”ר אליעד שרגא, מסר כי “הניסיון לרתום את השב”כ לצרכים פוליטיים הוא חציית קו אדום מסוכנת. אסור שהחוק יפסח על ראש הממשלה”.

העתירה הנוכחית מצטרפת למהלך קודם של התנועה, שהגישה בחודש שעבר תלונה נגד השופט מנחם מזרחי בנוגע להתנהלות במשפטו של יועץ התקשורת יונתן אוריך. אותה תלונה נדחתה בסופו של דבר על ידי נציב תלונות הציבור על שופטים