שיא הניתוק: העיתון החרדי 'יתד נאמן' הכריז "מלחמה" - סרוגים

עד כמה הציבור החרדי מנותק? אפשר להבין זאת מהכותרת הראשית של העיתון 'יתד נאמן' הביטאון של הפלג הליטאי ביהדות התורה, ולמעשה מי שמכתיב את הטון בציבור החרדי, כי בעקבותיו מתיישרת גם מפלגת ש"ס.

אתמול נעצרו שני משתמטים חרדים מישיבה ספרדית ונשלחו ל-15 ימי מעצר בכלא צבאי. בעקבות כך העולם החרדי סוער ומבטיח מאבק של נראה כמוהו. העיתונות החרדית מנסה ללבות את היצרים עם כותרות חריפות, אבל נראה כי בפועל לא קורה כלום. הכותרת הבוקר בעיתון היא 'מלחמה'. במתחרה – ביטאון ש"ס הדרך הכותרת היא: "מלחמה לה' – עולם התורה נערך למאבק נחוש".

ברשת תקפו את החרדים שנזכרו אחרי שנה ועשרה חודשים להכריז על מלחמה. כך למשל מנכ"ל הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף: "הכותרת ב-7 לאוקטובר אחרי מאות הרוגים אלפי פצועים וחטופים במתקפת חמאס. הכותרת מחר בבוקר בגלל שעצרו שני משתמטים. וזה כל הסיפור העצוב על ההנהגה החרדית והניתוק שלה מכלל ישראל. באמת שכבר אין מילים.".

עוד באותו נושא הרב לנדו: "היהדות החרדית תתגייס למאבק שלא היה כמותו לכתבה המלאה בסרוגים >



אתמול פרסמנו בסרוגים כי בעקבות מעצר העריקים, התקיים דיון בהול בביתו של מנהיג העולם הליטאי הרב דב לנדו, בו הוחלט על גיוס חירום למאבק שלא נראה כמוהו. בפועל לא יצא מהפגישה משהו קונקרטי.