שיא הניתוק: העיתון החרדי 'יתד נאמן' הכריז "מלחמה" - סרוגים

שיא הניתוק: העיתון החרדי 'יתד נאמן' הכריז "מלחמה"

שנה ועשרה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, הביטאון החרדי 'יתד נאמן' נזכר להכריז על מלחמה. הסיבה: מעצר שני עריקים חרדים שנשלחו למעצר

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=אריה-יואלי'>אריה יואלי</a>, חדשות סרוגים
אריה יואלי, חדשות סרוגים07.08.25 07:38  י״ג באב תשפ״ה
שיא הניתוק: העיתון החרדי 'יתד נאמן' הכריז "מלחמה"
  שער יתד נאמן הבוקר

עד כמה הציבור החרדי מנותק? אפשר להבין זאת מהכותרת הראשית של העיתון 'יתד נאמן' הביטאון של הפלג הליטאי ביהדות התורה, ולמעשה מי שמכתיב את הטון בציבור החרדי, כי בעקבותיו מתיישרת גם מפלגת ש"ס.

אתמול נעצרו שני משתמטים חרדים מישיבה ספרדית ונשלחו ל-15 ימי מעצר בכלא צבאי. בעקבות כך העולם החרדי סוער ומבטיח מאבק של נראה כמוהו. העיתונות החרדית מנסה ללבות את היצרים עם כותרות חריפות, אבל נראה כי בפועל לא קורה כלום. הכותרת הבוקר בעיתון היא 'מלחמה'. במתחרה – ביטאון ש"ס הדרך הכותרת היא: "מלחמה לה' – עולם התורה נערך למאבק נחוש".

ברשת תקפו את החרדים שנזכרו אחרי שנה ועשרה חודשים להכריז על מלחמה. כך למשל מנכ"ל הציונות הדתית, יהודה ולד, תקף: "הכותרת ב-7 לאוקטובר אחרי מאות הרוגים אלפי פצועים וחטופים במתקפת חמאס. הכותרת מחר בבוקר בגלל שעצרו שני משתמטים. וזה כל הסיפור העצוב על ההנהגה החרדית והניתוק שלה מכלל ישראל. באמת שכבר אין מילים.".

אתמול פרסמנו בסרוגים כי בעקבות מעצר העריקים, התקיים דיון בהול בביתו של מנהיג העולם הליטאי הרב דב לנדו, בו הוחלט על גיוס חירום למאבק שלא נראה כמוהו. בפועל לא יצא מהפגישה משהו קונקרטי.

הרב דב לנדו
חוק הגיוס
ישראל במלחמה
יתד נאמן
עריקים
34 תגובות - 25 דיונים מיין לפי
1
לפחות המלחמה שלהם...
99 | 07-08-2025 8:00
לפחות המלחמה שלהם אינה למען אבו שבאב.
למהחילוניםמטרידים.דוקרים.אונסים.כלשבוע???????
אבי | 07-08-2025 18:42
למה שאנחנו נממן להם את בתי-הכלא????????????????????????????????? שהעגלה הריקה תממן את עצמה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אנחנו פוחדים מהפדופילים בקהילה שלנו
תשב"ר | 07-08-2025 18:36
אבל המנהיגים שלנו תומכים בהם.
גוש החילונמזרוחניקים מאוחר מידי!!!!!!!!!!!!!!
אבי | 07-08-2025 16:16
דחקתם את החרדים לפינה שהולכת לפגוע בכם בצורה שאתם לא מדמינים יש דיבורים בקרב העסקנים על חרמות ענק שעזבו..... מה שנשאר לכם זה רק להתפלל. אני לא מקנא בערך הכסף שלכם.....
חילול השם, של איזה שם במקרה
גאה להיות משתמט | 07-08-2025 15:44
אנחנו ואתם לא עובדים לאותו אלוקים, איך אמר ראש ישיבת תפרח, המזרחיסטים הם יראי שמים אבל לא את השמים שלנו
עגלה מלאה פרזיטים ופדופילים.
גדול הדור | 07-08-2025 8:43
עסוקים בחילול ה' מבוקר עד ערב.
2
אולי אתה מנותק...
יעקב | 07-08-2025 8:13
אולי אתה מנותק ?ההיסטוריה תמיד צודקת.ובהיסטוריה יש לימוד תורה עקבי בירושלים.
המגזר התנתק מהתורה ועוד תתחרטו על השנאה שלכם
בושה למנותקים מהתורה | 07-08-2025 20:24
המגזר הסרוג מהתורה ועוד תתחרטו על השנאה שלכם לחרדים קוראים להם בשמות מכלילים את כולם רק במגזר הסרוג היו לפני כמה שנים הרבה מקרים בכל שדה גדול יש קוצים הנאצות שלכם כלפי הרב לנדאו יותר גרועים מהקפלניסים מי אתם שתפתחו את הפה על גדול הדור הנאבק על קיום המסורת היהודית האוטנטית מלפני אלפי שנים ולא קל לו בכל כוחותיו ולא שאין למגזר החרדי מה לשפר אבל מכאן הקללות השנאה הנקמנות ההכללות זה ירחיק אותם מהימין לזרועות השמאל
הפרזיטים הרשעים עושים את התורה קרדום לחפור בו
ח"כ סמאל.יהדות התורה | 07-08-2025 9:53
בגיהנום כבר יטפלו בהם כמו שצריך.
3
מה חברה הכיפות...
יעקב | 07-08-2025 8:16
מה חברה הכיפות הסרוגות עד כדי כך התנתקתם מהאמונה בכח התורה ככח מכריע?ואל תגיד לי תשלב כי זה האמונה שלך .לא של גדולי ישראל .ואני יודע שתתחיל להביא לי פסוקים עם אנשים כמוך שמזלזלים באינטלגנציה של גדולים אין לי דיבור.רק משיח יגיד מי לנצח טעה.
4
או שהכתב טיפש...
יוסף | 07-08-2025 8:21
או שהכתב טיפש או הדיוט. באמת לא הבנת למה הכוונה??
5
מציע לחברי שגם...
עמית אלטבך | 07-08-2025 8:24
מציע לחברי שגם אני כיפה סרוגה כמוהו.אל תתערב בציפור נפש של אחרים.כמו שאם מחר יהיה סנקציות על המתיישבים תמורת ויתורים מאמין שהחרדים ישבו בשקט א.כי הם מחוברים לארץ לא כמונו אבל חיבור הלכתי וב.כי יש להם דרך ארץ לא לרמוס יהודי אחר בשעת צרה.
6
ותדע עוד כתב...
עמית | 07-08-2025 8:35
ותדע עוד כתב נחמד הטעות פה היא טעות לנצח .אם אתה מאמין בחיי הנצח אסור לך לדעתי לרדת על קבוצה אחרת כי אתה פוגע בקבוצה שלמה שאם היא צודקת זה טעות נצחית.
7
אכן מלחמה. מלחמת אין ברירה.
. | 07-08-2025 8:40
מציעה לחזור לבדוק בהיסטוריה על יצאו מתתיהו ובניו להילחם. נצח ישראל לא ישקר- זה לא עוד קראוונים בשא- נור, זה עוד 2000 שנות תורה בעזרת ה'. גיוס לא תשיגו כך, הפיכה של הציבור החרדי לעבריינים ,כן. כנראה מה שרציתם הוא תלמידי חכמים שתוכלו לנשוך כחמור.
את היית בדור...
עמית | 07-08-2025 8:48
את היית בדור שלהם בטוח שחלק למדו תורה.אל תהיו חכמים בגרוש
8
שיא החיבור. הניתוק הוא שלכם, הוא ניתוק מהמקור
. | 07-08-2025 8:47
.
9
אמרתי לחבר עדיף...
צבי | 07-08-2025 8:48
אמרתי לחבר עדיף ללכת עם הדמאל ולא עם הכיפות הסרוגות.כל הקירבה לכאורה בבית הכנסת היא לא אמיצית מלאה שנאת אחים פנימית.ואני לא מדבר על כולם. עדיף אדם חילוני שתוכו כברו על אדם עםכיפה שבפנים פיתח לעצמו דרך
10
פרזיטים חזירים ...
אני | 07-08-2025 8:48
פרזיטים חזירים
11
עד כדי כך לא הבנת?
סיסו מהתברואה | 07-08-2025 8:48
עד כדי כך לא הבנת? צריך מידי פעם גם לעבוד עם הראש!!! הראש הוא לא מתלה לכובע/כיפה.... לתשומת לבך
12
מתיתיהו ובניו יצאו...
י | 07-08-2025 8:50
מתיתיהו ובניו יצאו להלחם לאחר שאחותם חשפה עצמה בסעודת הנישואין כי ידע. שלמחרת היא מובאת להגמון להיאנס. בדיוק על. מה שאנו נלחמים שאנסו את נשינו.
גאון אתה .חתיכת...
פיני | 07-08-2025 9:40
גאון אתה .חתיכת כלומניק
13
בסוף מה שיקרה...
נאור | 07-08-2025 8:57
בסוף מה שיקרה עם המצב יחמיר ואני מקווה שלא יקרה שגם נצח יהודה חשמונאים ועוד חלקם יתפרק כי כמה אפשר לרמוס את אחיהם.
14
הציבור הזה פשוט...
אמונה | 07-08-2025 9:12
הציבור הזה פשוט מכביד עלינו. שחררו מאיתנו. חוץ מנשים שוות וסקסיות (המודרניות כמובן) אין להם מה למכור.
15
ניתוק? מבחינתם הם...
בני | 07-08-2025 9:25
ניתוק? מבחינתם הם צודקים. וכל מה שכתבו על היועמשית נכון.
16
תתבייש יואלי אנחנו...
גל | 07-08-2025 9:40
תתבייש יואלי אנחנו אחרי תשעה באב
17
שנאת חינם, דעה...
נסים שי | 07-08-2025 11:19
שנאת חינם, דעה שטופת מחלוקת כקורח ועדתו
18
מי שלא מתגייס או עוזר לקיהלה לא יכול להצביע
אילן | 07-08-2025 12:15
הממשלה חייבת לקדם חוק שמונע מאנשים שלא מתגייסים או עוזרים בבתי חולים או תמחוי להצביע לכנסת וכמובן לא לקבל כספים מהביטוח
19
אלמלא ההתייפייפות למי שלא סופר אתכם
ישי | 07-08-2025 14:16
יתכן שהיה נוצר פתרון בלא צורך במלחמה שיכולה לגרום נזק גדול למדינה...
20
חבל שלא יודעים לכבד ערכים של שותפים
להיות הוגן-שם המשחק | 07-08-2025 14:23
תבדקו היסטורית, הגירוש מגוש קטיף והפינוי מעמונה קרה אחרי הפניית העורף לציבור החרדי. אותי לא מעניין סיפוח וריבונות אבל יודע לכבד כי זה חשוב לכם.... עכשיו מה שיקרה ככל הנראה תפסידו את זה....
21
אל תגעו במשיחיי
רביב | 07-08-2025 14:40
כפויי טובה שכמותכם אתם כנראה שכחתם מה הייעוץ המשפטי והתקשורת עשתה לכם אחרי רצח רבין וההתנקות
22
האויבים שלנו הם הציונים לא הפלשתינאים
גאה להיות משתמט | 07-08-2025 15:43
עם עובדות לא מתווכחים לתפרח ולשכונה החרדית באופקים המחבלים לא נכנסו, כמו שאנו לא מעורבים במלחמה בין הרוסים לאוקראינים גם לא נהיה מעורבים במלחמה בין הציונים לפלשתינאים, אנחנו ואתם שני עמים
23
מזרוחניקים חנופה לחילונים לא תעזור לכם!!!!!!!
יעקב | 07-08-2025 17:24
אז למה להמשיך להתחנף???? זה לא יעיל!!!!!!!!!!!!!!!
24
תתביישו לכם
בן אדם מסורתי | 07-08-2025 20:32
אתם הציבור הסרוג שיודעים מהם ערכה של תורה וכולם גם בפה מלא מודים שהצבא הוא לא מקום לחרדים הסיכויים לצאת משם שומרי תורה ומצוות הם אפסיים אז אתם בתור אתר רושמים "שיא הניתוק" אתם מנותקים כנראה מכל ערך
25
"משתמטים"
שלמה | 08-08-2025 0:59
לקרוא ללומדי תורה "מתמטים" זו שנאה חולנית מאתר דתי ללומדי התורה,אבדתם כל קשר ללמוד התורה הסדר שהיה קיים מאז קום המדינה מפריע לכיפות הסרוגות כי הם לא מקודמים בצבא ולכך מוצאים את כעסם על לומדי התורה לא יעזור לכם התורה תנצח עברנו את פרעה וכדומה נעבור גם הכפות הסרוגות שמרדו בערך התורה.