מסתמן: כך ייערכו הלימודים עד לסוף השבוע

אחרי שהוחלט כי הלימודים מרחוק יימשכו לפחות עד מחר, מסתמן: זה מתווה הלימודים שיהיה בימים הקרובים

המתווה המסתמן במערכת הביטחון ובמשרד החינוך קובע כי הלמידה מרחוק תימשך לכל הפחות עד יום חמישי הקרוב, כך דווח בחדשות 12. על פי הדיווח, המשמעות היא שמיליוני תלמידים יישארו בבתיהם ולא יחזרו לספסל הלימודים בשבוע הקרוב בשל המצב הביטחוני הרעוע בעורף.

מחר (ב') בבוקר צפויה להתקיים ישיבה קריטית בהשתתפות שר החינוך יואב קיש, ראשי הרשויות המקומיות, הנהגת ההורים הארצית וארגוני המורים. בישיבה זו יוצג המתווה הסופי, אך הכיוון המסתמן בדרג הממשלתי ובשלטון המקומי הוא ברור: הארכת סגירת המוסדות.

"הירי החזיר את הרצון בהקלות אחורה"

גורמים הבקיאים בפרטים מסרו לחדשות 12 כי חלה תפנית בעמדת מקבלי ההחלטות בעקבות המטחים האחרונים לעורף. "רוב מכריע של ראשי הרשויות מתנגד בתוקף לפתיחת מערכת החינוך בשלב זה", הסבירו הגורמים. "הירי היום החזיר אחורה את הרצון בהקלות. אף אחד לא מוכן לקחת את הסיכון כל עוד המצב בעורף לא משתפר דרמטית. מצב שיגורים כמו זה שחווינו היום פשוט לא מאפשר פתיחה בטוחה".

על פי הדיווח, הדרג הממשלתי כולו – החל מראש הממשלה ועד לשר החינוך – תומך בשלב זה בהמשך סגירת המערכת כדי למנוע סיכון חיי אדם.

מה עם הגנים והחינוך המיוחד?

בניגוד לסבבים קודמים בהם נעשה ניסיון להחריג מסגרות מסוימות, נכון לעכשיו המתווה המסתמן אינו כולל הקלות גם עבור הגיל הרך: