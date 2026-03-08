הסרטון הוסר: חדשות 12 בפאדיחת ענק

מבוכה בשידור חי בחדשות 12: הפרשן הצבאי הציג את המפציץ האמריקני ה-B2 בטיסה בשמי טהראן, אך הגיימרים זיהו תוך שניות – מדובר בסימולטור הטיסה DCS

במהלך המהדורה של חדשות 12, הציג הפרשן הצבאי ניר דבורי מה שנראה כ"תיעוד דרמטי" ובלעדי: המפציץ האסטרטגי החמקן של ארה"ב, ה-B2 Spirit, כשהוא טס לכאורה בשמי איראן כחלק מהתקיפות האמריקניות האחרונות.

דבורי תיאר את יכולותיו של המפציץ המתקדם בעולם, אלא שבעודו מדבר, ברשת כבר החלה להתחולל סערה. בתוך דקות ספורות, קהילת הגיימרים בישראל זיהתה את ה"זיוף" והציפה את הרשתות החברתיות בהוכחות חותכות.

אני לא מאמין שזה שודר בטלוויזיה pic.twitter.com/Y6DGVUqKzT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 8, 2026

הגיימרים זיהו מיד: "זה סימולטור"

הגיימרים, המכירים היטב את עולם מדמי הטיסה, לא היו צריכים יותר ממבט חטוף כדי להבין שמדובר בקטע וידאו מתוך המשחק הפופולרי DCS (Digital Combat Simulator). הם הצביעו על פרטים טכניים שקיימים רק בסימולטורים – החל מזוויות הצילום ה"נקיות" מדי, דרך תנועת העננים הממוחשבת ועד למודל הספציפי של המטוס שמופיע בגרסאות המשחק.

התברר כי הסרטון רץ ברשת כבר מספר שנים כסרטון מעריצים המדמה תקיפה תיאורטית, ואין לו כל קשר למציאות המבצעית. הגולשים מיהרו להעלות את הסרטון המקורי מיוטיוב, מה שהפך את הדיווח בפריים-טיים למביך במיוחד.

הסרטון הוסר מהאוויר

בחדשות 12 הבינו מהר מאוד את גודל הטעות. זמן קצר לאחר השידור, הדיווח הוסר מהאתר ומחשבונות המדיה החברתית של הערוץ, בניסיון לצמצם את הנזק התדמיתי.