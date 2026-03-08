הבכיר האמריקני מודיע: "אחרי המלחמה, סעודיה תכיר בישראל"

הסנאטור הבכיר לינדזי גרהאם התראיין לרשת פוקס ניוז, והסביר כי השינוי שמתרחש במזרח התיכון פותח דרך לשלום אזורי, והבטיח כי המשטר האיראני ייפול לרגלי ארה"ב וישראל, ואף רמז על התפתחות בחזית הנורמליזציה

הסנאטור הרפובליקני הבכיר ומקורבו של דונלד טראמפ בסנאט, התראיין לפני זמן קצר אל רשת FOX NEWS והבטיח כי בזמן הקרוב, נראה התקדמות חסרת תקדים במלחמה באיראן.

גרהאם פתח את דבריו במתקפה חריפה על אלה שטוענים שלא הייתה סיבה למלחמה עם איראן והודיע: "אנחנו מדברים על משטר נאצי-איראני, שרוצה לבנות פצצות אטום ולאיים על העולם, אנחנו דואגים לזה, הם הולכים ליפול, זה לא המשטר ייפול, אלא תוך כמה זמן הוא ייפול. כל מה שאנחנו עושים כרגע זה כדי לדאוג שלא יהיה להם נשק גרעיני, היה להם חומר לבנות 11 פצצות".

"האיראנים אמרו במהלך המשא ומתן באופן גלוי ש-'יש להם זכות להעשרת אורניום והם התרברבו שיש להם מספיק חומר ל-11 פצצות, תודה לאל שטראמפ יצא למבצע הזה, מה היה קורה באמריקה אם היה לאיראן פצצות אטום לאיים איתם".

הסנאטור המקורב לטראמפ אף חשף כי הוא חוזה התפתחויות בזירת הנורמליזציה האזורית: "כשהמשטר הזה ייפול, ושוב, זה לא 'אם' זה 'מתי' הוא ייפול. כאשר הוא ייפול, יפתח שער לשלום, והדבר הבא שיקרה זה שסעודיה תכיר בישראל, וזה יהיה השינוי הגדול בהיסטוריה של המזרח התיכון, ודונלד טראמפ יהיה האיש שגרם להכל לקרות".

בנוסף הבטיח גרהאם כי: "חכו ותראו, אנחנו הולכים לנצח, זה יקרה. חכו ותראו מה מגיע בשבועיים הקרובים, אנחנו הולכים לפוצץ אותם לרסיסים, המשטר יהיה על הברכיים שלו, והשלום יבוא לאזור".