לא רק בטהרן: גל תקיפות נרחב של צה"ל ברחבי איראן

דובר צה"ל הודיע כי החל בתקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובאזורים נוספים באיראן

צה"ל פתח הערב (ראשון) בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן ובאזורים נוספים ברחבי איראן. כך נמסר בהודעה ראשונית של דובר צה"ל לפני זמן קצר.

על פי ההודעה, התקיפות מתבצעות לעבר יעדים הקשורים לתשתיות המשטר האיראני, במסגרת המשך הפעילות המבצעית של צה"ל במערכה הנוכחית. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על סוג המטרות שהותקפו או על היקף התקיפות.

במערכת הביטחון עוקבים אחר ההתפתחויות, ובצה"ל צפויים לעדכן בהמשך בפרטים נוספים על התקיפות ועל תוצאותיהן. במקביל נמשכת הכוננות במערכות הביטחון על רקע ההסלמה בזירה האזורית.