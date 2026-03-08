טראמפ מזהיר: "מנהיג איראני שיבחר בלי אישור שלי, לא ישרוד"

הנשיא טראמפ שיגר אזהרה חריפה למה שנותר מהמשטר האיראני, והזהיר כי כל ניסיון לשקם את השלטון ללא הסכמתו, תיגמר באסון

לאחר גלי החיסולים הדרמטיים כנגד המשטרה האיראני, בהם חוסל האייתולה, עלי חמינאי, ועוד עשרות מההנהגה האיראנית הבכירה, הנשיא טראמפ מזהיר כעת את האיראנים באופן ישיר, כי כל מנהיג שינסה לטפס לשלטון בלי הסכמתו, ימצא סוף מהיר.

"הוא (המנהיג הבא) ידרש לקבל אישור מאיתנו" טראמפ הודיע בראיון לרשת ABC "אם הוא לא יקבל אישור מאיתנו, הוא לא הולך לשרוד הרבה זמן. אנחנו רוצים לוודא שלא רק נחזור אחורה למצב של לפני עשר שנים, כשהנשיאים שהיו לא היו מוכנים לעשות את מה שצריך".

הנשיא טראמפ הוסיף והסביר: "אני לא רוצה שאנשים ידרשו לעשות את מה שאנחנו עושים שוב עוד כמה שנים, או שגרוע מכך, שיהיה מצב שיהיה להם נשק גרעיני".

הדברים של טראמפ מגיעים זמן קצר לאחר דבריו של שר החוץ האיראני שאמר לפני זמן קצר כי "עד כה אף אחד לא יודע מי יהיה המנהיג הבא, אבל לא נאפשר לאף גורם חיצוני להשפיע על החלטותינו הפנימיות".