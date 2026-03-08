לא ייאמן: דוברו של הח"כ חשף את מועד התקיפה באיראן

דוברו של חבר הכנסת יצחק קרויזר, חשף מספר פעמים אירועים טרם הזמן שהותר לפרסם אותם, כמו התקיפה באיראן והאירוע הלילה בו נפלו 2 לוחמים בלבנון

אליאור עזרן, דוברו של חבר הכנסת יצחק קרויזר, פרסם סטטוס ערב התקיפה באיראן, בו הוא כתב: "חברים, קיבלתי עכשיו עדכון משמעותי שהלילה תעשו קידוש בממ"ד. שמרו על עצמכם והדקו חגורות, ממריאים".

כתב המשפט אבישי גרינצייג פנה לקבל את תגובתו, וזה מסר: "ממתי אתה משמש כצהובון ומשתמש כדוברו של מיכאל שמש".

גרינצייג התייחס לכך וכתב: "זה לא ייאמן. דובר של חבר כנסת מפרסם מתי תהינ תקיפה רק כדי להראות שהוא יודע מראש".

גרינצייג אף חשף כי אותו דובר נמצא בקבוצת ווצאפ שחשפה לפנות בוקר כי קרתה תקרית בלבנון עם נפגעים, שעות רבות לפני דבור צה"ל התיר לפרסום.

בתגובה למקרה הנ"ל, נמסר מח"כ קרויזר: "מוזמן לפנות אליו בפרטי לברר".



