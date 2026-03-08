"עצרו אותנו כשהוא בין חיים למוות" | אלישע ירד בשיחה פתוחה

אלישע ירד, פעיל התיישבות ודובר על גבעות רבות ביהודה ושומרון, על הקשיים, ההצלחות, מה הבעיה ביחס לאלימות המתנחלים ומה הוא אומר להורים של הנערים?

בפרק הראשון של "מתיישבים לשיחה", שמחה רז מארח את אלישע ירד פעיל התיישבות במשך שנים רבות, ודובר של גבעות רבות. ירד בשיחה חשופה מספר על החיים בגבעות, ומתמודד עם השאלות הקשות.

מתיישבים לשיחה, פרק 1 | מגיש: שמחה רז

מה אומרים להורה שהילד שלו הולך לגבעה? למה הנוער בגבעות הוא לא נוער נושר, ולמה הבעיה באלימות של חלקים מסוימים, ממשיכה דווקא כי מנסים להקטין אותה?

ירד שהיה דוברה של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מספר על התקופה בכנסת, למה הוא עזב ומה באמת קרה באירוע בבורקה ?