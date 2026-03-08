בפרקליטות מתריעים: היקף פרשות ההברחות לעזה מתרחב

נציג פרקליטות מחוז דרום, עו"ד אליה פוקס, התייחס היום (ראשון) בבית המשפט לפרשות ההברחות לרצועת עזה, ואמר כי מדובר בתופעה רחבה המטופלת כיום במספר מחוזות ברחבי הארץ.

לדבריו, כתב האישום שהוגש הוא חלק מהבנה של רשויות המדינה לגבי חומרת המעשים והיקפם. "כתב האישום הוא חלק מהבנה של רשויות המדינה בדבר החומרה וההיקף של המעשים שמיוחסים למשיבים", אמר פוקס. הוא ציין כי במקביל הוגשו כתבי אישום נוספים במחוז תל אביב ובמחוז חיפה, אם כי לדבריו אין קשר ביניהם לבין הפרשה הנידונה במחוז דרום.

פוקס הוסיף כי היקף התופעה מחייב את רשויות האכיפה לנקוט קו תקיף. "כמעט כל מחוז מטפל היום בפרשייה דומה. אנו מבינים שאנו בפתחו של מהלך בו המדינה אומרת 'עד כאן', ומבקשים להציב מעצור בפני התופעה הרחבה הזו", אמר.

בהמשך התייחס נציג הפרקליטות למסוכנות של המעשים המיוחסים לנאשמים. לדבריו, כל כניסה לרצועת עזה בזמן לחימה כרוכה בסיכון משמעותי. "יש עדיין חטוף ויש סכנת חטיפה, סכנה של היתקלות, וכל כניסה לרצועה מצריכה את יידוע כלל הכוחות", ציין.

עוד אמר כי מעבר לסיכון המיידי, ישנה גם מסוכנות רחבה יותר הנובעת מאופי הפעולה. "יש כאן למעשה תעוזה שבאה לידי ביטוי במוכנות לפעול מאחורי הגב של רשויות המדינה והצבא. מדובר בשטח לחימה", אמר.

לדבריו, עצם המוכנות להכניס סחורה לרצועת עזה בנסיבות המתוארות בכתב האישום מצביעה על פוטנציאל מסוכנות שיכול להתבטא גם באירועים נוספים בעתיד.