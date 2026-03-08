מטח נוסף מאיראן: אזעקות נשמעו במרכז

פיקוד העורף עדכן כי זוהו שיגורים מאיראן לעבר מרכז הארץ, כנשמעו אזעקות ביישובי גוש דן, השרון ויהודה ושומרון.

"צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל" נמסר. "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

עוד קראו לציבור "לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

אחרי כ-15 דקות, פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים והתושבים הורשו לצאת מהמרחבים המוגנים. לא דווח על נפגעים או על נזק בשלב זה.

בני אדם נפצעו מרסיסים - בהם

גבר כבן 40 במצב קשה, גבר כבן 25 במצב בינוני ו-4 פצועים במצב קל. בצה"ל אמרו כי נסיבות הנפילה בתחקור.