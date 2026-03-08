אחרי האירוע במרכז: פיקוד העורף בהנחיה דחופה

לאחר הירי המסיבי לאזור המרכז, בו נפצעו מספר בני אדם כתוצאה מנפילת רסיסים, בפיקוד העורף יוצאים הבוקר (א') בשורת הנחיות דחופות לציבור. האירוע, שבו נורה טיל בעל חימוש מתפזר, המחיש את העוצמה ההרסנית של חלקי המיירטים והטילים שנופלים אל הקרקע.

בפיקוד העורף מדגישים כי גם רסיס קטן, שנראה לעיתים חסר משמעות, עלול להיות קטלני בשל המהירות והעוצמה שבה הוא פוגע בקרקע. "שימו לב לעוצמה והנזק שגורמים הרסיסים", מסרו בפיקוד, והזכירו כי ההישמעות להנחיות – הכניסה למרחב המוגן והשהייה בו למשך 10 דקות – היא ההבדל בין חיים למוות.

אזהרה חמורה: אל תתקרבו לזירות הנפילה

מלבד הסכנה הישירה בזמן האזעקה, בפיקוד העורף מתריעים מפני "תופעת הסקרנות" שעלולה לגבות מחיר כבד. אזרחים רבים נוהגים להגיע לזירות נפילה כדי לתעד את האירועים או לבחון את הנזק, ובכך הם מסכנים את עצמם ואת סביבתם.

"הסקרנות עלולה לעלות בחיים", מזהירים בפיקוד העורף באופן חד משמעי. הציבור מתבקש שלא להתקרב לזירות הנפילה ולא לגעת בשאריות רקטות או מיירטים, שכן אלו עלולים להכיל חומרי נפץ שלא התפוצצו. יש להשאיר את הטיפול בזירות לכוחות המקצועיים – חבלני המשטרה וצוותי ההצלה – המיומנים בנטרול הסכנות.