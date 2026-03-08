ניצחון מוסרי: טראמפ זרק את המשפיען האנטישמי מהבית הלבן

טאקר קרלסון, מי שהיה בעבר שדרן טלוויזיה שמרן ברשת פוקס ניוז במשך יותר מעשור, והפך בשנים האחרונות לשדרן רשת אינטרנטי, והדרדר לפיזור תאוריות קונספירציה אנטישמיות ואנטי-ישראליות בכל הזדמנות, נזרק מכל המדרגות על ידי הנשיא טראמפ, והורחק סופית מתנועתו הפוליטית וסביבתו הקרובה, לאחר שהשניים נחשבו למקורבים במשך שנים רבות.

במהלך השנים האחרונות, הפך קרלסון לאחד ממובילי דעת הקהל בקבוצות הקצה האנטישמית בימין הקיצוני בארצות הברית, הוא האשים את ישראל ברצח מכוון של ילדים, רצח עם בעזה, ההתנקשות בנשיא ג'ון פ. קנדי, פיגועי מגדלי התאומים וגרירת ארצות הברית לשורה של מלחמות, כמובן שקרלסון לא סיפק לכך שום סימוכין או ראיות.

רק מאז תחילת המלחמה, טען קרלסון כי ישראל היא זו שתוקפת את מדינות המפרץ, ואף הודיע במשדרו האינטרנטי כי "סעודיה וקטאר עצרו סוכני מוסד שתכננו לבצע פיגועים" טענה שהוכחשה במהרה על ידי שתי המדינות. לפני יומיים הפיץ קרלסון תאוריה חדשה, לפיה ארגון חב"ד הוא האחראי למלחמה נגד איראן, כמובן, שוב, ללא שום ראיות.



בעקבות הדברים החמורים והמופרכים שאמר טאקר לאחרונה, בנוסף לכך שהתנגד בפומבי למלחמה באיראן, טראמפ זרק את המשפיען האנטישמי מתנועתו, ומהבית הלבן, אשר לפי קרלסון, הוא הגיע לשם לפחות שלוש פעמים במהלך החודשיים שקדמו לתקיפה בניסיון לשכנע את טראמפ להימנע ממנה, פגישות שעל פי מקורבים לבית הלבן כללו נזיפות רבות מצד טראמפ לקרלסון, על התנהלותו נגד היהודים.

טראמפ תקף את קרלסון בראיון מיוחד שקיים בעקבות המקרים והודיע סופית: "טאקר איבד את דרכו, הוא לא MAGA, התנועה שלנו היא כדי להציל את אמריקה, להפוך אותה לגדולה שוב, זה לדאוג קודם כל לאמריקה. טאקר הוא לא שום דבר מזה, והוא אפילו לא חכם מספיק כדי להבין את זה".





