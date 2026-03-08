ראש עיריית קריית שמונה: "יש לנו התראה של שניות"

ראש עיריית קריית שמונה, יוצא כנגד ההקלות של פיקוד העורף ופתיחת המשק שאינן תואמות את המצב ביישובי קו העימות. לדבריו כשזמן ההתגוננות הוא שניות בודדות לא ניתן לדבר על חזרה לשגרה

לאור ריבוי השיגורים ליישובי קו העימות והצפון על ידי חיזבאללה, ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן יוצא בקריאה להתאים את ההנחיות ליישובי הצפון שאינן דומות כלל להנחיות ההתגוננות של יישובי המרכז והדרום.

בהודעה שהוציא שטרן כתב: "אנחנו נמצאים בימים מורכבים מאוד. באזור שלנו זמן התראה לעיתים גובל בשניות בודדות, והיכולת להגיע למרחב מוגן בזמן זה כמעט ואינה קיימת. זו מציאות שונה לחלוטין מזו של רוב אזרחי ישראל, ולכן לא ניתן להחיל כאן את אותן הנחיות להתגוננות בעורף כמו על תל אביב ובאר שבע".

הוא המשיך ואמר כי אנחנו ציונים וכי התושבים חזרו הבייתה למרות האתגרים כדי להמשיך לחיות ולהחזיק את הגבול. אבל לאור המצב שהתושבים נמצאים כבר ימים בתוך המקלטים והמרחבים המוגנים ומשפחות וילדים שנמצאים תחת איום מתמיד- אי אפשר לדבר על שגרה.

"בתנאים כאלה אי אפשר לדבר על שגרה. קשה לצפות ממורה לקיים שיעור בזום מתוך מקלט ציבורי, וקשה לנהל חיים מחוץ למרחב המוגן כשאין אפילו שניות של התראה.

לכן אני דורש להתאים את ההנחיות למציאות החיים על הגבול, ולהעניק גם גיבוי כלכלי לעסקים שמחזיקים מעמד בתנאים לא פשוטים כבר תקופה ארוכה. התושבים כאן חזקים ונחושים להמשיך לחיות בקריית שמונה, אבל כדי שזה יקרה המדינה חייבת להיות איתם גם בהחלטות, גם במדיניות וגם בתקציבים", סיכם שטרן.