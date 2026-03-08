הותר לפרסום: אירוע בטחוני חמור בצפון

אירוע ביטחוני חריג נרשם הבוקר (א') בגזרת גבול הצפון, כאשר מסוק קרב של חיל האוויר הוזנק לעבר כלי טיס בלתי מאויש שחדר לשטח המדינה. המסוק הצליח ליירט את הכטב"ם בהצלחה, אך במהלך המרדף והירי התרחשה תקרית חריגה בשטח ישראל.

על פי הדיווחים, כחלק מניסיונות היירוט של כלי הטיס העוין, נורו פגזי תותח ממסוק הקרב לעבר המטרה. מספר בודד של פגזים החטיאו את היעד ופגעו ישירות במספר בתים בתוך יישוב בשטח מדינת ישראל.

נס גדול: נזק לרכוש בלבד

בנס גדול, פגיעות הפגזים במבנים הסתיימו בנזק לרכוש בלבד ולא דווח על נפגעים בגוף. כוחות הביטחון וההצלה שהגיעו לזירה וידאו כי אין לכודים או פצועים בבתים שנפגעו.