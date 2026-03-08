רוב העצורים בפרשת ההברחות לעזה - ישוחררו למעצר בית

פרשת ההברחות לעזה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה היום (ראשון) את הבקשה של הפרקליטות להאריך את מעצרם של תשעה מהנאשמים בפרשה עד תום ההליכים, וקבע כי 7 מהנאשמים ישוחררו למעצר באיזוק אלקטרוני או מעצר בית.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', בית המשפט קבע כי אביאל בן דוד, פקודו של בצלאל זיני ישוחרר למעצר בית. הפרקליטות ביקשה עיכוב ביצוע כדי להגיש ערר לבית המשפט העליון. ‏ההחלטה עשויה להשפיע גם על עניינו של בצלאל זיני, אשר ביחס אליו טרם ניתנה החלטה.

‏ההחלטה ניתנה ביחס לנאשמים עמאד אבו מוך, יוסף יוחננוב, יורי יעקובוב, מאיר לוי, אושרי דהן, אמיר הלפרין ואביאל בן דוד.