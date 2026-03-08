חוסל גם המחליף: איראן איבדה שני ראשי לשכה צבאית תוך שבוע

ימים לאחר שחוסל ראש הלשכה הצבאית של המנהיג העליון באיראן, ובמקומו מונה מחליף חדש, עודכן שר הביטחון כי גם הוא חוסל. כ"ץ לרמטכ"ל: "תמשיכו לצוד את כולם"

שר הביטחון ישראל כ"ץ עודכן הבוקר (ראשון) כי חוסל אבו-אלקאסם באבאא'יאן, שמונה רק לפני ימים ספורים לראש הלשכה הצבאית של המנהיג העליון באיראן, לאחר שקודמו בתפקיד חוסל בתחילת המערכה.

העדכון נמסר במהלך הערכת מצב שקיים שר הביטחון בבור יחד עם צמרת מערכת הביטחון. המשמעות היא כי בתוך זמן קצר חוסלו בזה אחר זה גם בעל התפקיד המקורי וגם מי שמונה להחליפו.

על פי גורמים ביטחוניים, באבאא'יאן מונה לתפקידו מיד לאחר חיסול קודמו במסגרת מכת הפתיחה של המבצע, אולם כעת נמסר כי גם הוא חוסל. בכך נוצר מצב שבו בתוך ימים ספורים חוסל גם מחליפו של הבכיר האיראני.

בתום הערכת המצב שקיים עם צמרת מערכת הביטחון, שיבח שר הביטחון ישראל כ"ץ את פעילות צה"ל במערכה ואמר למפקדים: "תמשיכו לצוד את כולם". בדיון השתתפו בכירי מערכת הביטחון, בהם הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים, שדנו בהמשך הפעילות המבצעית