הירי מאיראן התחדש: 3 פצועים מרסיסים במרכז, בהם אחד במצב קשה

אחרי כ-6 שעות של שקט, הירי מאיראן התחדש כשאזעקות נשמעו ביישובי המרכז והשרון. בעקבות הירי דווח על נפילות במרכז הארץ ו-3 פצועים מרסיסים, בהם אחד במצב קשה. נסיבות הנפילה בתחקור

הירי מאיראן התחדש: פיקוד העורף עדכן כי זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז. לאחר התראה מקדימה, אזעקות נשמעו ביישובי גוש דן, השפלה, השרון, ויהודה ושומרון.

"צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל" נמסר. "מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

עוד קראו לציבור "לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף".

תיעוד מבצעי מד"א

על פי הדיווחים הראשונים, שברי יירוט נפלו במספר זירות במרכז, כאשר אדם נפצע באורח בינוני בפתח תקווה. חובשים ופראמדיקים של מד"א יצאו לסרוק בזירות בהן התקבלו דיווחים, וצוותים נוספים מטפלים במספר אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

מכבאות והצלה נמסר כי "לוחמי האש הוזעקו למספר זירות בעקבות מטח הטילים האחרון. באזור מחוז דן ישנם דיווחים על נפילת רסיסים וככל הנראה קריסת מבנה. באזור מרכז פגיעת רסיס על גג מבנה. על פי גורמי רפואה ישנם נפגעים שמפונים מהזירה.

בצה"ל עדכנו כי "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בשילוב ארגוני החירום פועלים כעת בזירות נפילה במרכז הארץ. נסיבות הנפילה בתחקור".

לפי נתוני מד"א, 3 בני אדם נפצעו מרסיסים - בהם גבר כבן 40 במצב קשה, גבר כבן 25 במצב בינוני וגבר בן 56 במצב קל. בבית החולים איכילוב עדכנו כי הפצוע קשה פונה למחלקה לרפואה דחופה, כשהוא סובל מפגיעה בצוואר ומטופל כעת בחדר הטראומה.

