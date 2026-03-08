הרב משה יוסף אדרי נבחר לרבה של גבעתיים

ועדת הבחירות בראשות הדיין הרב יעקב זמיר הכריזה על בחירת בנו של הרב פנחס אדרי זצ"ל לתפקיד. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן: "מינוי רב לעיר גבעתיים מעניק יציבות רוחנית וקהילתית"

ועדת הבחירות לרבנות העיר גבעתיים בראשות חבר ביה"ד הגדול (בדימוס), הדיין הרב יעקב זמיר, הכריזה היום (ראשון) בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב משה יוסף אדרי כרב העיר גבעתיים.

מינוי זה מהווה חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להובלת מינויי קבע של רבני ערים בישראל, מתוך הכרה בחשיבותה של הנהגה תורנית יציבה וקבועה. מדובר בצעד משמעותי עבור תושבי העיר גבעתיים לאחר פטירתו של אביו, הגאון רבי פנחס אדרי זצ"ל.

בראשות ועדת הבחירות עמד חבר ביה"ד הגדול (בדימוס) הדיין הרב יעקב זמיר. חברי הוועדה הנוספים היו: הרב דוד כהן רב העיר גן יבנה, מר מושיק גולדשטיין, מר סיון גולדברג, גב' ימית יונה והלשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת. מזכיר הוועדה הוא מר צוריאל פורת.

עם תום ספירת הקולות פרסמה ועדת הבחירות את התוצאות: הרב משה יוסף אדרי זכה ב-31 קולות, לצד 2 פתקים לבנים ו-3 חברי גוף בוחר שלא הגיעו להצבעה. כאמור, הרב הנבחר הוא בנו של הגר"פ אדרי זצ"ל שכיהן בתפקיד רב העיר גבעתיים, והוא צפוי להמשיך את מסורת אביו ברבנות העיר.

הרב משה יוסף אדרי הוא בוגר הישיבה הגבוהה "בית שמעיה" ו"קול יהודה". הוא הוסמך לרבנות על ידי גדולי הפוסקים: מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, הראשל"צ והרב הראשי לישראל הגר"מ אליהו זצ"ל, הגר"ש מאשש זצ"ל (רב העיר וראב"ד ירושלים), הגר"מ מלכה זצ"ל (רב העיר וראב"ד פ"ת וחבר מועצת הרבנות הראשית) והגר"י אדלשטיין זצ"ל (רב העיר רמת השרון).

הרב מחזיק בכושר לרב עיר ובכושר לדיינות מהרבנות הראשית לישראל, עמד בראש כולל "רב פעלים" להסמכת רבנים ודיינים וחיבר את ספרי ההלכה "אמרי דעה" על שולחן ערוך.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה ליו"ר הוועדה ולראש העיר מר רן קוניק ובירך את הרב הנבחר: "בזכות הליך סדור שהחל השר היוצא לשירותי דת חה"כ מיכאל מלכיאלי ומתואם עם כלל הגורמים, אנו זוכים לברך על המוגמר. אני מאמין כי הרב שליט"א ימשיך את מסורת אביו ברבנות העיר, יפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה וינגיש יהדות מסבירה במאור פנים. מינוי רב לעיר גבעתיים מעניק יציבות רוחנית וקהילתית ומאפשר לתושבים ליהנות מהנהגה תורנית ברורה ומחויבת".

יו"ר המועצה הדתית, מר איתן ראובני, בירך אף הוא: "בחירת רב עיר איננה רגע טקסי בלבד, אלא אמירה עמוקה על כיוון, אחריות ושותפות. היום בחרה גבעתיים בהנהגה רבנית שמבקשת לחבר בין תורה לחיים, בין מסורת לקהילה, ובין עומק רוחני לרגישות אנושית. זהו יום של המשכיות, אך גם של התחלה חדשה לטובת הציבור כולו ולשלום העיר