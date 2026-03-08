"רחל! יש אזעקה": כך נשמעת גרסת המלחמה לשיר האירוויזיון "מישל"

המוזיקאית והיוצרת נוי דקל כבר מוכרת ברשת בזכות קונספט יוצא דופן: אירוח מוזיקאים אצלה באמבטיה. במשך כשנתיים היא מצלמת שם ביצועים משותפים עם יוצרים שונים, תחת הכותרת "שירי אמבטיה" - סדרת סרטונים שהפכה לפינה קבועה בעמוד האינסטגרם שלה.

אבל בימים האחרונים, על רקע המלחמה והאזעקות, החליטה דקל לקחת את הקונספט צעד אחד קדימה. צפו:

יחד עם כמה שכנים מוזיקאים - אבי חלימי, ירדן שמילוביץ ואיציק כהן - היא יצרה חידוש משעשע לשיר האירוויזיון החדש "מישל", כשהם משלבים בו את מציאות המלחמה והאזעקות. התוצאה: גרסת מקלט הומוריסטית שקיבלה את השם "רחל".

בקטע שפרסמו נשמעים צלילי ההתראה, ולאחריהם מילים שמדמות את הסיטואציה המוכרת לישראלים בימים האחרונים:

"רחל בדקות הקרובות צפויה להתקבל התראה באזורך, שפרי מקומך, מיקום מיטבי בקרבתך… רחל! די כבר לבשל, שילכו הקציצות, יש אזעקה! רחל, רחל, רחל…"

אירוח מוזיקאים באמבטיה

לדבריה של דקל, הרעיון נולד לגמרי במקרה.

"ישבנו לפני יומיים לשחק אליאס, כזה משעמום של מלחמה והאווירה המבאסת. ואז אמרתי להם: טוב, אתם באים אליי לאמבטיה מחר. זו כבר הצעה מגונה שלי למוזיקאים", היא צוחקת.

משם הכול התגלגל במהירות. "אמרנו נעשה משהו שמתאים לתקופה. בהתחלה חשבנו לשלב את המילים של ההתראה, ואז בדיוק יצא גם השיר לאירוויזיון. פתאום עלה הרעיון לשלב את הכול ביחד".

התגובות על "רחל"

לדבריה, הסרטון זכה לתגובות רבות - גם מחוץ לישראל. "קיבלנו מלא תגובות. אפילו מישהו מלבנון כתב לנו הבוקר שבזכותנו יבוא שלום. הוא כתב שכל השמחה הזאת ושלא יפרידו בינינו הגבולות".

גם תגובות משעשעות לא חסרו. "כמה נשים בשם רחל כתבו לנו שהשיר נכתב עליהן", היא מוסיפה.

"האמבטיה התחילה לגמרי במקרה"

הרעיון לצלם דווקא באמבטיה, מספרת דקל, התחיל בכלל מהערה של חבר.

"חבר טוב אמר לי פעם: יש לך אמבטיה ממש יפה, אולי תצלמי את עצמך שרה שם. עשיתי את הסרטון הראשון ואנשים התלהבו מהסאונד". מאז הפינה הפכה למעין סימן היכר שלה ברשת.

"מי שאוהב לשיר יודע שהאמבטיה זה המקום הכי כיף לשיר בו", היא אומרת.

ומה עם האירוויזיון?

במהלך הראיון נשאלה דקל גם על השיר הישראלי לאירוויזיון ועל נועם בתן שמבצע אותו.

"אני ממש אוהבת את נועם", היא אומרת. "עוד הרבה לפני 'הכוכב הבא'. יש לו חספוס מיוחד בקול. אני כן מבינה את מי שאומר שיש בשיר קצת יותר מדי צרפתית, אבל כשיר - הוא שיר טוב".

לצד הסרטונים המשעשעים, דקל מדגישה שהיא ממשיכה ליצור גם מוזיקה מקורית. "יצא לי סינגל חדש לפני שבועיים שנקרא 'אין לך אותי'. כל המהות של שירי האמבטיה היא גם כדי שאנשים יכירו את המוזיקה המקורית שלי".



