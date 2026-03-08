המניפסטינג עבד? הזמרת שכתבה שיר לבעלה העתידי - ואז פגשה אותו

הזמרת והיוצרת ריעות זלאיט משחררת את "חלום", שיר שכתבה עוד כשהייתה רווקה ופנתה בו לבעלה העתידי. זמן קצר לאחר מכן פגשה את בעלה, והשניים התחתנו בזמן המלחמה והפכו להורים לבת - והשיר מקבל היום משמעות חדשה

הזמרת והיוצרת ריעות זלאיט משחררת את הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלה -"חלום", שיר אישי ומרגש שנכתב מתוך רגע של חיפוש, כאב ותקווה.

האזינו לשיר החדש של ריעות זלאיט - "חלום"

את השיר כתבה זלאיט בתקופה שבה הייתה רווקה, כאשר פנתה במילים לבעל שעדיין לא נכח בחייה - ודמיינה אותו יושב לצידה ומקשיב לה. מאז כתיבת השיר עברה זלאיט מסע אישי מטלטל שכלל אכזבות והצלחות, חזרה בתשובה, ביטול אירוסין רגע לפני חתונה - ובסופו מצאה את בן זוגה, איתו התחתנה בשיאה של המלחמה לאחר ששוחררה ממילואים. לאחרונה גם הפכה לאם לבת.

שיר שנכתב לבעל העתידי

לדבריה של זלאיט, השיר נכתב מתוך געגוע לאדם שעדיין לא פגשה, אך הרגישה שהוא קיים עבורה.

לדבריה: "הכרנו באלול, שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר והתחתנו כחודש מתחילת המלחמה. אחרי פחות משנה אביגיל הפלא הגיעה אלינו, ועכשיו אנחנו זוכים להוציא את הסינגל הראשון מתוך האלבום.

את השיר 'חלום' כתבתי כרווקה לבעלי לעתיד. התגעגעתי ורציתי כבר לדבר איתו וכתבתי את שעל ליבי. השיר מוקדש לכל מי שמחפשת את האיש שלה, שברור ממש שזה לא רק סיפור פרטי, אלא חלק מהתיקון שלנו כעם".

ריעות זלאיט צילום: צילום מסך מתוך הקליפ של ריעות

קליפ שמלווה את המסע האישי

לצד הסינגל יוצא גם קליפ שממחיש את הסיפור האישי שמאחורי השיר - מהתקופה שבה הייתה רווקה ועד הנישואין. בקליפ משתתף גם בעלה של ריעות, לצד קטעים מרגשים מחופתם.

"חלום" הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של זלאיט, שצפוי לראות אור בקרוב. האלבום נע בין פופ אתני למוזיקה אמונית, בהפקתו של המוזיקאי נאור כרמי, כאשר על הגיטרות עמית יצחק.

בין ערב שבת ל-MTV

ריעות זלאיט, זמרת-יוצרת ומוזיקאית שחזרה בתשובה, מתגוררת כיום בדרום תל אביב, נשואה ואם לבת. המוזיקה שלה שואבת השראה ממגוון עולמות: מסלסולי ערב שבת מבית אביה, דרך מוזיקת MTV של הילדות, ועד בלוז, סול, קלאסי, ים-תיכוני ושירי ארץ ישראל. כיום זלאיט מופיעה בפני נשים בלבד.