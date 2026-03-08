מצחיק: דובר החירום האיראני ניסה לאיים - ה-AI נקם בו

דובר מפקדת החירום של איראן, פנה בסרטון חדש על תושבי ישראל, והשתמש בבינה מלאכותית שתתרגם את דבריו מפרסית לעברית.

בסרטון הוא מנסה להאשים את ישראל, צה"ל וראש הממשלה בנימין נתניהו בכך שהם גוררים את ישראל למלחמה. הוא כינה את הישראלים "מגן אנושי", ולעג להם. הוא אף ניסה לאיים על ישראל ועל השוהים במקלטים, אלא שהסרטון התפרסם בעיקר בשל הלגלוג עליו.

כאמור, הסרטון נוצר ב-ai, אלא שככל הנראה באיראן לא טרחו לבדוק האם הוא יצא טוב והאם מבינים את הנאמר. ישראלים רבים ברשתות צחקו על כך שלא ניתן להבין את דבריו ותהו הם הסרטון בעברית או בפרסית בכלל.